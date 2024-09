El inesperado gesto del hermano de Roberto García Moritán tras la separación con Pampita

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", sumó Pampita, que habría tomado la determinación de separarse por las infidelidades de Moritán.

En medio de los pormenores de la ruptura, Francisco, el hermano del empresario, le puso like picante a un posteo de un emprendimiento de remeras. Dicha publicación muestra un diseño con la frase: "Dejen de gorrear a Pampita".

¿Qué dirá Roberto del tremendo gesto de su hermano?

Fran Moritan.jpg

Afirman que Roberto García Moritán se fue de fiesta en pleno escándalo con Pampita: las fotos

El fin de semana, Roberto García Moritán compartió un comunicado en sus redes, en el cual confirmó la separación con Pampita.

"Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia", expresó.

image.png

Enseguida, Pampita se volcó a su Instagram para remarcar que la ruptura fue el 20 de septiembre. "Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", advirtió.

image.png

En medio del revuelo por la separación, Ángel de Brito publicó un mensaje picante en su Twitter. El conductor de LAM subió fotos de un exclusivo bar y escribió: "Alguien envuelto en polémica anoche festejó en este lugar...”.

Rápidamente, todos los seguidores del periodista apuntaron a Roberto García Moritán. Yanina Latorre reaccionó y fue clarísima. "Amoooooooor, el imbecil encima festeja”, remató la angelita.