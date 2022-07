Guido Záffora se refirió a la dura acusación que hizo Jorge Rial en su contra

"Su carita cuando vio que todos estábamos leyendo lo que ponía... Él era el informante. Pocas veces me topé con alguien tan idiota", sentenció Jorge, picante con Guido.

Jorge aseguró así que el panelista le pasaba información a Mariana Brey, luego de que Guido aclarara que en la charla sólo habían arreglado para merendar juntos.

Jorge Rial

Guido Záffora a Jorge Rial: "Me pareció una chicana innecesaria"

Ahora, Guido Záffora habló por primera vez del tema y comentó: “No me provocó nada lo de Rial. No lo entiendo, pero no me hizo nada porque mis compañeros y compañeras me quieren. Me pareció una chicana innecesaria porque es volver a algo que ya no da”, dijo en una nota que dio a Por si las moscas.

En cuanto a su paso por el ciclo de América, Guido se mostró muy agradecido: “Yo, en Intrusos, me sentí en la Universidad. Aprendí a moverme en el medio porque aprendí a tener mis propias fuentes, mi propia información y a chequear”.

“Yo fui parte de un armado muy importante, con un equipo muy importante, con un conductor muy importante, en un momento muy difícil del programa y yo me la banqué con toda, como un rey”, añadió.

Por último, señaló: “Yo me banqué cosas que después no conté porque son temas puertas para adentro, pero me quedo con eso. Sé quién soy, la gente que trabaja conmigo sabe quién soy, y por eso me siguen contratando, me siguen llamando para trabajar. Estoy muy tranquilo conmigo mismo, que no es poco en este medio”.