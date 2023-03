Guillermina Valdés anunció su tajante decisión en medio del escándalo con Cande Tinelli

Mientras que Dante Ortega colgó en su publicación efímera "No suelo meterme en cosas mediáticas. Sólo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo", Lucía Valdés optó por postear una frase del mexicano Daniel Habif que reza "No hablar mal de nadie es la mejor manera de hablar bien de ti".

historias Dante Ortega y Lucía Valdés.jpg

En tanto, tras 24 horas en continuado de estar en boca de todos, y mientras desde el programa de Ángel de Brito analizaban las repercusiones del escándalo desatado precisamente allí, Guillermina Valdés volvió a hablar desde sus redes sociales.

"Prefiero callar. Mejor así. Que tengan una linda noche" posteó tanto de Twitter como desde sus historias virtuales, aunque en Instagram aclaró "Hoy", con lo cual está adelantando que en breve saldrá a dar su versión de las internas familiares que terminaron quebrando la relación el papá de su hijo Lorenzo.

Guillermina Valdés - Historia - Perfiero callar.jpg

Cande Tinelli criticó sin piedad a Guillermina Valdés y cuestionó sus actitudes con su padre: "Le hizo un poco..."

Este miércoles, en LAM (América TV), Cande Tinelli criticó sin filtros a Guillermina Valdés, y le dijo de todo, sobre con respecto a la relación con su papá, Marcelo Tinelli.

"Nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes, no se, a mi me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo", comenzó muy dura y añadió, "hay un tema de piel, no se, la respeto, está todo bien, pero nunca tuve piel con ella, hay como algo... no se".

Sobre cómo creía que ella le caía a Guille, aseguró, "Ella conmigo más o menos, con mi hermana se llevaba mejor, mi hermana es más tranquila".

cande tinelli contra guillermina valdes.jpg

"¿Sentís que le hizo mal a tu papá?", le preguntó Nazarena Vélez, y no lo dudó: "Sí, creo que si, no quiero meter la pata, pero creo que dejó de hacer muchas cosas en su relación. Como que ella no lo apoyaba", dijo.

"¿Se metía en el programa?", indagó Ángel de Brito, y ella arremetió "Creo que sí, y creo que fue jurado para estar ahí medio 'controlanding'. Ella desconfiaba de todas"

Y cuando el conductor le preguntó si ella lo opacaba, Cande no lo dudó: "Sí", dijo, e incluso aseguró que los hijos de ella, Paloma, Dante y Helena, "No fueron agradecidos con mi papá". ¡Durísima!