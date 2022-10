Guillermina Valdés quebró en llanto tras ser descubierta en ¿Quién es la máscara?: "Volví a..."

"Oli creo que es la favorita del público. Queríamos que te quedes hasta el final", aseguró Natalia Oreiro, conductora del ciclo.

La única de los investigadores en adivinar fue Wanda Nara, que había dicho el nombre de Guillermina. Por su lado, Lizy Tagliani arriesgaba Marianela Mirra, Karina La Princesita decía Brenda Gandini y Roberto Moldavsky se la jugaba por Zaira Nara.

De esta forma, Guillermina se suma a los invitados famosos que pasaron por el programa y fueron eliminados.

La participación de la actriz en el certamen de Telefe sorprendió, ya que compite con el programa de Marcelo Tinelli, recientemente separados. Sin embargo, Yanina Latorre ya había adelantado en LAM que ella era una de las famosas que competían.

La confesión de Dalma Maradona tras su participación en ¿Quién es la máscara?

En la noche del martes, se emitió un nuevo episodio del espectacular big show musical ¿Quién es la máscara? (Telefe).

Con un increíble despliegue de producción y una cuota de misterio, se presentaron dos versus: Vikingo vs. Unicornio y Sapa vs. Luciérnaga.

Dalma Maradona quien ocultaba su identidad debajo de “Mansa”, generando mucha intriga y expectativa, fue descubierta.

Y tras su paso por el ciclo que conduce Natalia Oreiro, Dalma habló con PrimiciasYa y contó cómo vivió esta experiencia única.

"Me encantó la propuesta porque me encanta cantar, pero me da mucha vergüenza. Entonces estar a adentro de la sapa era la excusa perfecta para animarme", comenzó diciendo la actriz.

"Me divertí mucho porque siempre me encanta volver a Telefe porque me cruzo con técnicos, vestuario, entre otros, y que conozco desde Cebollitas, o sea hace más de 20 años", destacó.

Con respecto a cómo hizo para guardar el secreto, señaló: "Únicamente sabía mi marido por un tema de logística y como fueron dos días de piso y uno de estudio no fue tan grave. Tampoco mi hija Roma supo nada porque se habla todo y tenía miedo que lo cuente... Y mi mamá cuando vio anoche se puso re contenta. Es mi fan número 1 y estaba feliz".

Por último, tras el elogio de la conductora, que le dijo que canta muy bien, Dalma confesó: "Me encanta cantar, pero no creo incursionar en la música como cantante. Creo que es un complemento para mi actriz y espero animarme a volver a cantar en otra ocasión".