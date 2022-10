El famosísimo cantante que sorprendió a todos en ¿Quién es la máscara? al revelar su identidad

lerner oreiro - quién es la máscara.jpg El famoso cantautor argentino Alejandro Lerner fue la celebridad descubierta este miércoles en ¿Quién es la máscara?, tras quitarse la capucha de Bot, el robot.

No obstante, al momento que quitarse la máscara el autor de "Todo a pulmón" sorprendió gratamente a los presentes, quienes no dejaron de aplaudirlo . “Me divertí mucho, me encantó compartir este momento con todos” fueron las primeras palabras del famoso artista mientras saludaba en primer lugar a la mediática del momento, Wanda Nara, con un "Mucho gusto".

Al mismo tiempo, antes de despedirse cantando, Alejandro Lerner agradeció a la producción la convocatoria, al afirmar haberse sentido “Muy feliz de haber participado, me divertí grabando, la verdad que es lindo porque disfrazarse de alguien es volver a ser un niño”. Y a modo de guiño entre colegas, Natalia Oreiro le dio el pie perfecto para promocionar su próxima presentación en el Movistar Arena el 13 de noviembre, así como también anunció el estreno mundial del video de la canción "No hace falta que lo diga" junto a Mau y Ricky Montaner.

Embed

Algunas estadísticas de ¿Quién es la máscara?

De esta manera, con el acierto de anoche Karina La Princesita va liderando el ranking de los investigadores del reality de Telefe, que tiene la particularidad de no tener premio alguno como atractivo, con 10 aciertos; mientras que Wanda Nara está segunda con 9, Roberto Moldavsky tiene 4 aciertos en su haber y Lizy Tagliani es la última de la tabla con 2 aciertos.

Quién es la máscara - oreiro e investigadores.jpg

Por otro lado, en el tiempo que lleva al aire ¿Quién es la máscara? ya fueron descubiertos 17 participantes. Entre los nombres de las famosas celebridades de distintos ámbitos que se animaron a jugar, figuran en la lista: Guillermo Coria, Marta Minujín, Ángela Leiva, Ricardo Mollo, Magui Aicega, Raúl Lavié, Santi Maratea, Cristina Pérez, Charlotte Caniggia, Marcela Tinayre, Pedro Alfonso, Fátima Flórez, Fabián 'Poroto' Cubero, Yayo Guridi, Oriana Sabatini, Dalma Maradona y ahora, Alejandro Lerner.