La confesión de Dalma Maradona tras su participación en ¿Quién es la máscara?: "Me encanta cantar, pero..."

Dalma Maradona quien ocultaba su identidad debajo de “Mansa”, generando mucha intriga y expectativa, fue descubierta.

Y tras su paso por el ciclo que conduce Natalia Oreiro, Dalma habló con PrimiciasYa y contó cómo vivió esta experiencia única.

"Me encantó la propuesta porque me encanta cantar, pero me da mucha vergüenza. Entonces estar a adentro de la sapa era la excusa perfecta para animarme", comenzó diciendo la actriz.

"Me divertí mucho porque siempre me encanta volver a Telefe porque me cruzo con técnicos, vestuario, entre otros, y que conozco desde Cebollitas, o sea hace más de 20 años", destacó.

Con respecto a cómo hizo para guardar el secreto, señaló: "Únicamente sabía mi marido por un tema de logística y como fueron dos días de piso y uno de estudio no fue tan grave. Tampoco mi hija Roma supo nada porque se habla todo y tenía miedo que lo cuente... Y mi mamá cuando vio anoche se puso re contenta. Es mi fan número 1 y estaba feliz".

Por último, tras el elogio de la conductora, que le dijo que canta muy bien, Dalma confesó: "Me encanta cantar, pero no creo incursionar en la música como cantante. Creo que es un complemento para mi actriz y espero animarme a volver a cantar en otra ocasión".