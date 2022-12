Guillermina Valdés subió un video con Marcelo Tinelli y generó un gran revuelo

Resulta curioso que la modelo y empresaria haya escogido una storie con Tinelli, ya que son muchas las rutinas de skin care que sube a su cuenta y tiene material de sobra, aunque en esta hay un condimento especial.

Separada desde hace meses del conductor, Guille atraviesa un gran presente profesional, y luego de formar parte de ¿Quién es la máscara? (Telefe), protagonizará en Mar del Plata la obra 39 escalones, junto a Facundo Arana.

La reacción de Dante Ortega cuando le preguntaron por la separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

Hace unos meses, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli decidieron terminar su relación tras 9 años juntos y un hijo en común.

Actualmente, el conductor se encuentra en Qatar junto a Lorenzo mientras que le empresaria se mantiene enfocaba en sus proyectos laborales.

Y ahora, en una entrevista, su hijo mayor Dante - fruto de su ex relación con Sebastián Ortega - habló de la ruptura amorosa de su madre y sorprendió con su contundente frase.

"Al principio nos llamó la atención porque fueron muchos años, pero la veo bien a mi mamá. Ella está trabajando y va a estar en una obra en Mar del Plata", señaló en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece).

Luego, el joven cantante se refirió a su padre: "Mi viejo está trabajando mucho afuera y está haciendo tiras".

En ese sentido, reveló qué consejo le brinda el productor: "A mí me gustaría hacer castings para ver si quedo. Cuando me dicen que nací en un lugar de comodidad y privilegio, mi papá me dice que estudie y que si algún día quedo seleccionado no sea por ser hijo de él".