Dante Ortega enfrentó las duras declaraciones de Cande Tinelli contra su mamá, Guillermina Valdés: "Tenemos un..."

Dante Ortega vivo de IG - Captura.jpg

"Yo no me llevo mal con nadie. Después, si otras personas se quieren llevar mal conmigo, es un tema de cada uno. Yo, la mejor. Siempre buenas vibras", aseguró Dante desde un vivo de Instagram ante las consultas de los seguidores.

Al tiempo que agregó visiblemente serio frente a la cuestión: "No me gusta hacer oídos sordos, porque muchos me preguntan por este tema y quiero ser respetuoso, pero... Yo tengo la mejor con Marcelo, con los hijos. Tengo un gran respeto por ellos".

Por último, Dante Ortega explicó para que quede claro ante la insistencia de las consultas: "Con los hijos de Marce tenemos un hermano en común y el respeto va a estar de mi lado… Está todo bien. No voy a hablar de nada de lo que se dijo porque no quiero seguir fomentando un conflicto que no vale la pena", siempre evadiendo el escándalo.

Embed

La fuerte frase de Dante Ortega contra Cande Tinelli luego de sus críticas a Guillermina Valdés

Dante Ortega, uno de los hijos de Guillermina Valdés, irrumpió en las redes sociales la semana pasada, horas después de las fuertes críticas que Cande Tinelli le hizo a su madre desde LAM, con una clara intención de sentar postura al respecto.

Lo cierto es que desde su lugar de angelita invitada en el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América TV, Cande Tinelli se despachó contra la última ex pareja de su padre, Guillermina Valdés, al afirmar entre otras cosas que le hizo mal a su padre la relación con ella.

Dante Ortega con Guillermina Valdés y Cande Tinelli.jpg

"Creo que dejó de hacer muchas cosas en su relación. Como que ella no lo apoyaba", lanzó Lelé cuando le consultaron si Guillermina le hizo mal a Marcelo Tinelli. Así como también deslizó que la modelo lo controlaba bastante: "Creo que fue jurado para estar ahí medio 'controlanding'. Ella desconfiaba de todas", entre otras cosas.

Así las cosas, ante la inmediata repercusión de las palabras de Cande contra la ex del Cabezón, uno de los hijos de Guillermina Valdés se manifestó en la redes. "No suelo meterme en cosas mediáticas. Sólo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo" posteó Dante Ortega desde sus Instagram Stories junto a un corazón rojo.