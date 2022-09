Guillermina Valdés y su nuevo amor están cada vez más cerca

frase.jpg

A ello se le suma que Pampito, periodista de Mañanísima, indicó durante el ciclo que conduce Carmen Barbieri que la artista “está a full” con quien sería su nueva pareja, e incluso estaría cerca de “presentarlo a sus amigos”.

“Ella hoy está iniciando una nueva relación. Por ahí es muy pronto para llamarlo noviazgo, pero se están conociendo. Lo que digo es en serio, yo nunca miento. Está chequeadísimo", aseguró Pampito y añadió que "esto es lo que cuentan sus íntimos” y se trataría de “un empresario de 40 y piquito de años”.

Cabe recordar que recientemente, luego de algunos rumores de romance, un seguidor le dejó la consulta a través de Twitter y ella le respondió de inmediato: “No, ni de novio, ni saliendo con nadie. Besos”, dijo tajante Guille.

Embed

Guillermina Valdés reveló su traumático problema físico

Guillermina Valdés reveló un problema físico que la acompleja y por el que recibe muchos mensajes en sus redes sociales: la apariencia de su ombligo.

“Este es mi ombligo que es mini. Recién salió en la foto tapado. Lo explico porque me dicen que me hago photoshop y que me lo hice desaparecer. Yo no soy mucho de hablar a cámara porque no me divierte dar explicaciones, pero este es un tema importante que tienen que saber las mujeres”, arrancó diciendo .

Entonces, se animó a explicar: “En uno de mis embarazos uno de mis hijos era muy grande y tuve una hernia en el ombligo. Con el tiempo me tuve que operar porque se salió para afuera y era una bola. Cuando me hacen el nuevo, me lo hicieron chiquito. Me gustaba más el de antes. Es eso. A veces te ponen 'qué se hizo en el ombligo', 'dónde está', que es chiquito… es eso. Tenía una hernia y me lo hicieron chiquito”.

“Y ya que estamos con las aclaraciones, también puedo decir que tengo 44 años y que desde los 14 entreno entre tres y cuatro veces por semana. Me rompo el lomo en el gimnasio hace treinta años y busco un modelo de salud entrenando y comiendo de forma equilibrada. Siempre busco un modelo de salud y no parámetros estéticos”, terminó la exmujer de Marcelo Tinelli