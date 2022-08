Guillermina Valdés le dedicó un mensaje a Paula Robles, y habló de Marcelo Tinelli

Ante el halago, Guillermina reaccionó y en un móvil de Socios del Espectáculos (El Trece) , dijo “Ay, es un amor. Yo a Paula la adoro, la respeto y somos como muy parecidas. Nos respetamos siempre como mujeres y nos queremos un montón. No sabía que había dicho eso, pero bueno, está bien. Es la vida”, aseguró.

Embed

La madre de Lorenzo, el hijo que tiene junto a Marcelo Tinelli, fue entrevistada en el marco de la nueva película de Adrián Suar y Pilar Gamboa, 30 noches con mi ex, y la notera del ciclo le preguntó si la expareja del animador aceptaría algo similar. “¿Le darías a Marcelo 30 noches?”, indagó.

“No sé tanto la trama. No, yo hoy no le doy 30 noches a nadie, pero porque me la estoy dando a mí misma. Nada más. Además, 30 noches es un montón”, dijo Guillermina entre risas.

La sorpresiva respuesta de Paula Robles sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Paula Robles se refirió a la separación de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés. La bailarina, que estuvo 12 años con el conductor, no dudó en mostrar su sorpresa ante el rompimiento.

En una nota sobre su estreno de una obra teatral, en LAM aprovecharon para saber cómo ve a su ex, al que se cruzó mucho en los últimos días por los desfiles de Juana, la hija modelo que tienen en común.

“Es el papá. Marcelo es el papá. Es así y está buenísimo, no se va a perder un desfile de su hija. Somos padres y familia. Nos llevamos bien”, dijo.

image.png

Entonces, le preguntaron por la reciente separación: “No sé qué decir. Yo ya lo hacía casado eternamente con Guillermina. Cosas que pasan. La vida”, indicó.

Sobre sí misma reveló que está soltera y “no enamorada”. Entonces, le preguntaron si creía que Tinelli iba a volver a casarse: “No sé de mí, qué te voy a decir de él”.