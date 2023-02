Habló el periodista del Nueve que se desmayó en vivo: qué enfermedad le diagnosticaron y el tratamiento que hizo

“Ese día hacía mucho calor y sentía que me faltaba el aire. Yo le había dicho a mi compañero que me faltaba el aire, que no me sentía bien. Pero tenía que aguantar, por lo menos, hasta las 12:00. Estábamos en la sombra, tomando agua, hasta que empieza el noticiero”, comenzó el periodista.

Y siguió: “Hacemos el móvil y yo empiezo a sentir que no, que no respondía. Que no podía seguir. Hasta que, en un momento, sentí que se me fue todo a negro y me caí”.

Embed

“El recuerdo mío fue recién a las 21 de ese mismo jueves. Te puedo contar lo que me contaron que pasó. Yo estando en el piso, me revisaron. Tenía la presión muy alta. Ellos decían que podía ser un infarto”, comentó.

Y siguió su fuerte relato: “Reaccioné y me vi en una habitación, sin entender bien lo que estaba pasando. Hasta que viene un médico. Me cuenta lo que pasó y de ahí yo empiezo a ir para atrás. Pero claro, lo único que recuerdo es esa sensación de que se te va todo a negro y me caigo. Después de varios estudios y exámenes que me hicieron, los médicos me dijeron que fue presión alta. Tenía casi 20 y mucha azúcar en sangre. Ese combo, más el calor, hicieron que yo pierda el conocimiento y me desmaye”.

"Después, vinieron otro tipo de estudios más complementarios, más exhaustivos. Ahí me enteré de que era diabético. Lo de la presión alta sí lo sabía, porque lo venía manejando... Tranquilamente, me podría haber muerto porque la situación era muy difícil y complicada”, comentó Ferrara.

Y cerró: “Trabajo de periodista en un noticiero y veo tragedia todo el tiempo. Y lo que me pasó no lo veo como una tragedia, más bien como una oportunidad. Me quise agarrar de esa oportunidad para curarme, para salir adelante y vivir mejor, más sano”.

carlos ferrara 1.jpg

Cómo fue el desmayo en pleno aire de Carlos Ferrara que preocupó a todos

El notero de Telenueve, Carlos Ferrara, debió ser atendido por personal del SAME luego de desmayarse en vivo en la zona del Teatro Colón mientras cubría la cola de testeos por el coronavirus.

"Ahora volvemos en un ratito", dijo el conductor Claudio Pérez. "Perdón, Claudio, perdón", atinó a decir Carlos Ferrara y se escuchó por el micrófono el momento donde se desplomó.

Al verlo, Claudio Pérez pidió inmediatamente un corte sumamente preocupado por la salud de su compañero y salieron del aire.