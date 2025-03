Habló la misteriosa mujer que apareció con L-Gante y a la que señalaron como “La mini China Suárez”

Así fue que desde Mujeres Argentinas (El Trece) entrevistaron a la joven que por estos días está en el país promocionando la colaboración con Elián Valenzuela a quien presentaron como "la doble de la China Suárez", algo que sin duda le molestó bastante y no dudó en dejar en claro.

“La adoro, me parece bellísima pero no me considero igual a ella”, fue su primera declaración de Mar ni bien la saludó María Belén Ludueña. Al tiempo que agregó concreta: “La China es preciosa, la adoro, o sea, físicamente maravillosa, pero no me gusta como que la gente esté todo el rato diciendo la doble”.

“Por ahí no estás al tanto de por qué se te relaciona con la China Suárez aquí en Argentina y por qué es tan polémica por ahí esta colaboración con L-Gante, quien en medio de rumores de separación con Wanda Nara, justo sale tu single con él”, intentaron explicarle desde el programa de El Trece mientras ella confirmó no estar al tanto.

“Me he enterado, pero yo vengo a hablar de mi música, vengo a hablar de la canción, que es por lo que he venido una semana o más días, he venido como dos semanas a Argentina, a disfrutar también del país, que me encanta y de promocionar mi canción, que la verdad me hace mucha ilusión, es una canción increíble, pero de chisme la verdad que no”, concluyó picante la española lo que hizo que también desde el programa diesen por terminada la entrevista.

La desubicada propuesta de La China Suárez a Mauro Icardi en medio del reencuentro con sus hijas

El viernes, Mauro Icardi protagonizó un escándalo en el Chateau Libertador, donde Wanda Nara vive con sus hijos. Al parecer, el jugador estaba molesto porque la China Suárez no iba a poder estar presente durante la revinculación de él con las niñas.

En Ángel Responde, su programa en Bondi Live, Ángel de Brito contó la charla que el futbolista tuvo con la actriz, minutos antes de llegar a la propiedad de su ex.

"Me cuenta que cuando Mauro va para el Chateau en el auto, lo llama la China por el temita del asado", comenzó diciendo el conductor.

“Él le dice a ella que no puede estar porque se acordó que el juez le dijo que la China tenía que estar out (afuera) por ahora, en los primeros encuentros”, completó.

Ante esta situación sorprende la respuesta de la China. “Mauro también lo entendió a esto y le dijo ‘China, no vas a poder estar por lo que solicitó el juez de menores’. ' Pagá la multa, Mauro’, le contestó ella", remató Ángel.