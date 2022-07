¡Hay video! Cómo fue la romántica propuesta de casamiento de Alejandro Fantino a Coni Mosqueira

Embed

“El corazón me explota de felicidad!!! A orillas del Mar Egeo, decirte SI fue lo más mágico de mi vida”, escribió ella en las redes sociales aún conmovida por lo vivido junto a la producción mostrando el hermoso anillo.

Luego, Coni y Alejandro compartieron en Instagram el video donde se ve el momento exacto donde el conductor le pide casamiento a su futura esposa a orillas del mar europeo.

alejandro fantino.jpg

"La propuesta más romántica que verán miren lo bien que la hizo!!! Me pidió que lo grabara para la apertura de un informe de ESPN sobre las aguas del mar Egeo, se lookeo todo, me hizo bajar a la playa, busco un lugar apartado, se arrodilló en el agua, me hizo poner play y empezó a hablar del amor y guerras en el mar. Sumergió sus manos en el mar y salieron con un anillo. Feliz es poco, me sorprendes cada día!", indicó emocionada Coni Mosqueira.

Además, desde sus historias de Instagram Mosqueira contó que será este año la boda y que la propuesta de boda fue una absoluta sorpresa.

alejandro fantino 2.jpg

La historia de amor de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira empezaron a salir en 2018. Ella era oriunda de Bahía Blanca y llegó a la Capital Federal para probar suerte como modelo.

Dos años después, con el inicio de la pandemia y la cuarentena obligatoria, decidieron irse a vivir juntos y no se separaron más.

Incluso, Alejandro contó que sueña con volver a ser padre, ya tiene un hijo de 30 años de una relación anterior.

“Si Dios me bendice con la posibilidad de tener hijos, me gustaría que sea con Coni”, dijo el periodista.