Hernán Drago confesó la extraña oferta que recibió a cambio de un saludo

"En la época que yo hacía Bienvenidos a bordo, en pandemia, no sé quién había repartido mi celular, pero me llegaba una cantidad de ofertas, de mensajes, de fotos", comenzó contándole el modelo a Sebastián Wainraich.

Al tiempo que detalló: "Hasta que un día apareció un señor que me dice 'che, negrito, en mi casa te aman. Mi mujer está loca con vos. Yo soy un tipo muy celoso, pero mirá lo que me animo a decirte. Si le mandás un beso, yo tengo una carnicería y te mando una docena de chorizos de regalo'”.

Fue allí que Drago recordó que tanto le llamó la atención la sinceridad del hombre, por lo que le mandó el saludo a la esposa. Pero cuando le pidió la dirección para enviarle lo prometido, el modelo aseguró que le "pareció mucho", por lo que los chorizos nunca le llegaron.

El antes y después de Hernán Drago en fotos

Hernán Drago es uno de los modelos que más creció durante la pandemia del COVID-19 ya que se animó a trabajar de movida a pesar del miedo al contagio que inundó por entonces a la sociedad y encontró un lugar destacado en el programa que en ese momento conducía Guido Kaczka, Bienvenidos a Bordo.

Su boom mediático generó un sinfín de entrevistas para hablar de su historia de vida, de la separación y de un presunto romance con Alejandra Maglietti, primero, y con Celeste Muriega, después.

hernan drago 1.jpg

A sus casi 50 años y convertido en uno de los hombres más lindos de la Argentina asegura que aprendió mucho de esa dura niñez. Modelo y revelación de Bienvenidos a bordo, este morocho de ojos verdes se convirtió en el preferido de las mujeres argentinas.

Aunque hoy cueste creerlo, en su infancia sufrió bullying por ser "gordito".

“A los 14, 15 me cansé de esa situación y decidí tomar el toro por las astas porque me estaba molestando no tanto esa situación de casi 20 kilos de más a esa edad, sino que estaba cambiando mi personalidad. Hoy con el diario del lunes debo decir que le debo mucho a esos años, a ese gordito que fui que me enseñó el respeto por la gente”, confesó.