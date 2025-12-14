Homero Pettinato descargó contra La Reini y expuso nuevos y violentos chats: "Tengo ganas de partirte el cráneo"

Pettinato sostuvo que, a pesar de ese vínculo conflictivo, siguió adelante con la relación. “Y yo, sinceramente, las sigo amando y soporté de todo, de todo, de todo, de todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas, amenaza de muerte, amenaza de prenderme fuego al departamento, amenaza de escracharme públicamente inventando cosas, amenaza de inventar chats, amenazas de todo tipo mil veces”, comentó.

Según explicó, siempre confió en que la situación podía cambiar. “Uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades”, manifestó, aunque reconoció que hoy enfrenta nuevamente una exposición pública que lo afecta mucho: “Hoy me veo ante de nuevo otro escracho público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo”.

Homero también defendió su trayectoria personal y profesional. “La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno”, aseguró, y agregó: “Pregúntele a cualquier expareja mía, nunca tuve peleas, nunca maltraté”.

Y enumeró situaciones que, según él, marcaron el vínculo durante el último año. “Banqué todo, todo de ella, todo. Las peores cosas que alguien te puede hacer me las hizo: desde fingir que está cogiendo con otro porque yo no había respondido el teléfono durante una hora, a decirme que está viniendo a mi casa con la policía porque yo estaba grabando una canción”.

A eso sumó episodios de celos y amenazas hacia su entorno laboral: “Desde decirme que le iba a romper la cabeza a compañeras de Olga por agregarme a Instagram y todo tipo de enfermedad”. A pesar de ello, explicó por qué decidió permanecer en la relación: “Yo siempre lo entendí porque entiendo que eso es un cuadro psicológico que se puede trabajar y que se puede mejorar”.

Pettinato contó que su círculo cercano intentó advertirle en reiteradas ocasiones. “Todo mi círculo estuvo todo el año diciéndome: ‘Alejate, esa mina, alejate, es mala, va a seguir haciendo maldades’”, recordó. Sin embargo, continuó cerca de ella y remarcó que el episodio que desató el nuevo conflicto fue mínimo: “Ayer lo único que hice fue ir a ver una banda con una amiga”.

Sobre los chats difundidos, señaló: “Me hago cargo en los chats que ella está publicando, yo digo cosas horribles”. Al mismo tiempo, aseguró que la publicación está recortada: “Obviamente ella borra las cosas horribles que ella me dice a mí, que me dijo todo el año, que me hicieron sentir siempre insuficiente o una persona de mierda”.

“Terminé explotando y yo me leo y me da una vergüenza tremenda y me da un arrepentimiento tremendo porque yo no soy así”, confesó, y reflexionó: “Cuando uno pelea trata de decir las cosas más dolorosas, sobre todo cuando está recibiendo tantas cosas dolorosas del otro lado”.

El humorista manifestó su preocupación por el impacto laboral del conflicto. “Espero yo poder seguir trabajando nada más, poder seguir haciendo reír, poder seguir haciendo lo que hago”, expresó, y volvió a enumerar las situaciones que, según su relato, atravesó: “Es una persona que me violentó todo el año, que me amenazó numerosas veces con romperme el auto, romperme toda la casa, matarme, cagarme a trompada”.

También apuntó contra la forma en la que, según él, se construyó el relato en redes. “Cuando uno cede ante esa violencia y se pone violento y le dice cualquier barbaridad, ella pone: ‘Ah, la mala era yo’. La estrategia es espectacular porque yo no tengo capturas de todas las amenazas que recibí durante todo el año”.

En ese sentido, admitió sentirse en desventaja. “No me manejo tan bien en redes y con tanta maldad como ella y bueno, voy a salir perdiendo”, afirmó. Aun así, aclaró que no buscaba exponerla: “Lo último que quería era exponer esto, exponerla a ella, porque para mí ella tiene un problema, tiene un trastorno y hay que entenderla y yo la amo”.

Por último, Pettinato dejó un mensaje cargado de temor y angustia: “Tengo mucho miedo de lo que puedo inventar, de las cosas que puede llegar a decir ahora para que yo no trabaje más, que se me vaya la carrera a la mierda y que se me caiga todo lo que construí siendo una buena persona... Los chats que ella publica son un momento de mucha violencia mío, horrible, en respuesta a las peores cosas que ella me dijo durante todo el año, y hoy especialmente, porque ayer fui a ver una banda con una amiga”.

