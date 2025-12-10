Mauro Icardi recibió la peor noticia que complicaría su futuro y vida de lujo con la China Suárez

Es así que desde la cuenta de X de Sálvese Quien Pueda (América TV), Yanina Latorre, quien sigue la novela turca desde el día uno, reveló que hoy por hoy a Icardi no le renovarían el contrato.

Fiel a su estilo directo y sin filtro, Latorre posteó filosa: "Mauriño sin contrato. Wandu sabría qué hacer. La nipona angustiada porque se le acaban las carteras rosas", junto a una postal de Icardi y la información del medio turco Le Marca Sport que anuncia que "el Galatasaray informó a los representantes de Mauro Icardi que no se darán pasos hacia un nuevo contrato".

Esta información coincide con las alternativas que el club turco estaría buscando, justo en el mismo momento que comenzó a circular el nombre del mexicano Santiago Giménez, un delantero que podría quedarse con el puesto de Mauro. Así las cosas, por el momento ni el futbolista ni la actriz hicieron mención alguna al tema desde sus redes sociales, lo que no hace más que acrecentar las versiones que circulan advirtiendo que al día de hoy Icardi no tendría club a partir del 1° de julio de 2026.

TW SQP Mauro Icardi no le renuevan el contrato en Turquía

Qué le gritaron a la China Suárez cuando celebró un gol de Mauro Icardi en el Galatasaray

Tras varios días ocupando el centro de la escena mediática, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a Turquía a finales de noviembre para estar presentes en el encuentro del Galatasaray frente al Gençlerbirlii.

Este sábado, la actriz volvió a mostrarse súper involucrada con la carrera de su pareja y celebró en sus redes el gol que definió el partido. Compartió un video donde se la ve desbordada de emoción mientras alentaba desde la tribuna.

“¡Gol!”, exclamó sin filtro la China apenas el delantero convirtió a los 10 minutos del segundo tiempo, anotación que significó el 1-1 parcial para el equipo local. Con la adrenalina a flor de piel, la artista enfocó el imponente Rams Park repleto de hinchas y dejó escuchar en primer plano la euforia que dominaba en todo el estadio.

En ese mismo clip, se percibe el momento exacto en que el locutor oficial anuncia “¡Mauro!” y los fanáticos estallan al unísono respondiendo “¡Icardi!”. Horas antes del duelo, el futbolista había recibido un reconocimiento especial por sus 100 partidos con la camiseta del Galatasaray, incluido un homenaje con remera alusiva y una placa por su trayectoria en el club.

Una vez terminado el encuentro, Icardi enfrentó a la prensa local y se tomó su tiempo para aclarar no solo los rumores sobre su continuidad en el equipo, sino también las especulaciones que surgieron por su reciente viaje a la Argentina.

Embed

En el último tiempo, la relación del jugador con la China Suárez volvió a ocupar titulares y eso, según se comenta, no estaría haciéndole demasiada gracia al delantero. Cuando los periodistas quisieron centrarse en su rendimiento, él lanzó una respuesta cargada de ironía.

“Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas, a todos los que quieren comentar en redes sociales, en entrevistas, en lo que haga”, expresó con firmeza.

Acto seguido, y sin esperar una pregunta puntual al respecto, Icardi aclaró los motivos de su paso por Buenos Aires: “Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional. Voy a aclarar también que se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía”.