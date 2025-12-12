El importante paso de Uma que volvió a unir a Amalia Granata y el Ogro Fabbiani tras años de distancia: las fotos

Amalia Granata asistió al acto acompañada de su marido Leo Squarzon y el pequeño Roque, mientras que el Ogro hizo lo propio con su mujer Gimena Vascon y sus dos hijos, Santino y Ámbar.

Incluso en una de las postales que compartieron en las redes posaron con las familias todos unidos por Uma, en un día que seguramente recordarán para siempre.

Mirá las imágenes del festejo de Uma por su egreso con el diploma en mano y la compañía de sus padres, Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, quienes volvieron a encontrarse después de mucho tiempo.

Los significativos mensajes de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani por su hija Uma

Amalia Granata y el Ogro Fabbiani compartieron unos conmovedores posteos orgullosos por el paso que dio su hija Uma con el egreso de la etapa escolar.

“A volar, princesa. La vida afuera está llena de problemas, muchas veces solucionables y otras no. Es parte de. Vas a tener dudas, temores, angustia, alegría y emociones, cosas de la vida, y mamá siempre va a estar para compartirlas, festejar o llorar juntas”, comenzó la legisladora su emotivo mensaje.

“Pero que nada te frene. Los fracasos traen sabiduría y experiencia, y los éxitos los celebraremos juntas, pero nunca renuncies a tus sueños. Nunca. No voy a poder evitar que tropieces, pero te voy a sostener si me necesitás. Solo sé que te espera una vida hermosa como vos. Te amo, y a volar sin miedo que esto recién empieza”, finalizó.

Por su parte, el ex futbolista de Lanús y River compartió otro mensaje cargado de emoción dedicado a su hija: “Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas”.

“Tu graduación no es solo un hito; es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia. Me maravilla la mujer en la que te has convertido. No cambies nunca”, concluyó el Ogro Fabbiani su especial posteo para su hija Uma.