El importante paso de Uma que volvió a unir a Amalia Granata y el Ogro Fabbiani tras años de distancia: las fotos

Amalia Granata y Cristian el Ogro Fabbiani se separaron en 2008 en medio de un gran escándalo y desde entonces la relación entre ellos no quedó de la mejor manera.
La legisladora Amalia Granata y el DT Cristian Ogro Fabbiani se reunieron por un importante evento que tuvo a su hija Uma como protagonista. Las imágenes.
Lo cierto es que por un momento dejaron de lado las diferencias que puedan tener y se unieron por un importante paso que dio Uma, la hija de ambos.
La adolescente celebró su egreso del colegio secundario y reunió a toda la familia en un día a puro sol al aire libre y disfrutó de volver a ver a sus padres unidos para tal importante acontecimiento.
Uma incluso también estuvo distanciada de su papá unos años. Desde las redes sociales, tanto la legisladora como el ex futbolista y actual DT compartieron imágenes del inolvidable evento familiar.
Amalia Granata asistió al acto acompañada de su marido Leo Squarzon y el pequeño Roque, mientras que el Ogro hizo lo propio con su mujer Gimena Vascon y sus dos hijos, Santino y Ámbar.
Incluso en una de las postales que compartieron en las redes posaron con las familias todos unidos por Uma, en un día que seguramente recordarán para siempre.
Mirá las imágenes del festejo de Uma por su egreso con el diploma en mano y la compañía de sus padres, Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, quienes volvieron a encontrarse después de mucho tiempo.
Amalia Granata y el Ogro Fabbiani compartieron unos conmovedores posteos orgullosos por el paso que dio su hija Uma con el egreso de la etapa escolar.
“A volar, princesa. La vida afuera está llena de problemas, muchas veces solucionables y otras no. Es parte de. Vas a tener dudas, temores, angustia, alegría y emociones, cosas de la vida, y mamá siempre va a estar para compartirlas, festejar o llorar juntas”, comenzó la legisladora su emotivo mensaje.
“Pero que nada te frene. Los fracasos traen sabiduría y experiencia, y los éxitos los celebraremos juntas, pero nunca renuncies a tus sueños. Nunca. No voy a poder evitar que tropieces, pero te voy a sostener si me necesitás. Solo sé que te espera una vida hermosa como vos. Te amo, y a volar sin miedo que esto recién empieza”, finalizó.
Por su parte, el ex futbolista de Lanús y River compartió otro mensaje cargado de emoción dedicado a su hija: “Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas”.
“Tu graduación no es solo un hito; es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia. Me maravilla la mujer en la que te has convertido. No cambies nunca”, concluyó el Ogro Fabbiani su especial posteo para su hija Uma.