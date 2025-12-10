Larissa Riquelme rompió el silencio y dio detalles de su separación de Jonathan Fabbro, preso por abuso

Asimismo, en el final del video que compartió en sus redes sociales, Larissa Riquelme dejó una particular reflexión que se viralizó en pocas horas: “Entonces empecemos primero a querernos nosotros mismos para que después los demás nos acepten como somos. ¿Qué quieren saber?”.

De esta manera, la modelo paraguaya que ganó popularidad alentando a la Selección de su país en el Mundial de Sudáfrica en 2010, se sinceró y confesó que está “retomando muchas cosas importantes”, si bien no dio mayores detalles aunque se encargó de remarcar que está "soltera", confirmando así el fin de su relación con Fabbro, a quien todavía le quedan varios años en prisión.

Larissa Riquelme 1

Cómo reaccionó Larissa Riquelme cuando la Justicia condenó a Jonathan Fabbro

Luego de conocerse a fines de agosto de 2019 que Jonathan Fabbro era condenado a 14 años de prisión por el delito de violación de su sobrina, Larissa Riquelme sufrió una crisis de nervios.

"Escándalo con @lari_riquelme en el juzgado tras la condena por violación a Jonathan Fabbro: crisis de llanto, golpes en las paredes y desmayo. Intervino el SAME y fue trasladada al Hospital Ramos Mejía", informaba en aquel entonces la cuenta de Twitter de Intrusos, el histórico programa de espectáculos de la pantalla de América TV.

TW Intrusos reacción Larissa Riquelme ante la condena de Jonathan Fabbro

El exfutbolista de Boca y River, entre otros clubes, había sido encontrado culpable de "abuso sexual con acceso carnal" de su sobrina y ahijada que por ese entonces tenía 13 años. Los ataques se habían producido cuando la víctima tenía entre 5 y 11 años.

En ese momento, Larissa estaba en pareja con Fabbro desde hacía varios años y tras la condena ratificó su convicción en clara defensa del exfutbolista: "Yo estoy convencida de su inocencia". Además, agregó: "Estoy tranquila, siempre estuve a su lado desde el día uno".