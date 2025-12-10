Larissa Riquelme rompió el silencio y dio detalles de su separación de Jonathan Fabbro, preso por abuso
Después de 14 años de relación, la modelo paraguaya anunció su separación del exfutbolista, quien fue condenado en 2019. Ahora Larissa Riquelme rompió el silencio y contó su versión.
Larissa Riquelme rompió el silencio y dio detalles de su separación de Jonathan Fabbro, preso por abuso
La noticia explotó en Paraguay y resonó en la Argentina: Larissa Riquelme anunció el fin de su historia amorosa con Jonathan Fabbro después de más de una década juntos. En un video que compartió con sus seguidores, dejó claro que su vida dio un vuelco y que hoy está enfocada en una etapa de evolución personal.
“Hoy me siento feliz, contenta, me siento satisfecha, que estoy logrando mis sueños, mis objetivos. Estoy enfocada en mis laburos, en mejorar, en crecer”, confió la modelo ante sus más de dos millones de seguidores de Instagram.
La confirmación de Larissa aparece en un momento complejo. Jonathan Fabbro, exjugador de River y Boca, continúa preso con una condena de 14 años por abusar sexualmente de su sobrina menor, pena que la Justicia elevó a 16 años en 2022. A pesar de que la modelo lo apoyó durante mucho tiempo y siempre aseguró creer en él, ahora eligió cerrar esa historia para siempre y lo anunció de manera contundente.
Así, la modelo paraguaya se sinceró ante sus seguidores sobre su futuro inmediato. “Me estoy a punto de recibir, terminando la facultad, como cronista deportiva”, confió Larissa. “Quiero ver qué estudios puedo hacer el año que viene. Estoy enfocadísima con todos los programas de deportes, estoy con las redes sociales, estoy soltera, feliz, retomando muchas cosas en mi vida”, detalló la morocha dejando en claro cuál es hoy su estado civil y que su vida dio un giro de 180 grados.
Asimismo, en el final del video que compartió en sus redes sociales, Larissa Riquelme dejó una particular reflexión que se viralizó en pocas horas: “Entonces empecemos primero a querernos nosotros mismos para que después los demás nos acepten como somos. ¿Qué quieren saber?”.
De esta manera, la modelo paraguaya que ganó popularidad alentando a la Selección de su país en el Mundial de Sudáfrica en 2010, se sinceró y confesó que está “retomando muchas cosas importantes”, si bien no dio mayores detalles aunque se encargó de remarcar que está "soltera", confirmando así el fin de su relación con Fabbro, a quien todavía le quedan varios años en prisión.
Cómo reaccionó Larissa Riquelme cuando la Justicia condenó a Jonathan Fabbro
Luego de conocerse a fines de agosto de 2019 que Jonathan Fabbro era condenado a 14 años de prisión por el delito de violación de su sobrina, Larissa Riquelme sufrió una crisis de nervios.
"Escándalo con @lari_riquelme en el juzgado tras la condena por violación a Jonathan Fabbro: crisis de llanto, golpes en las paredes y desmayo. Intervino el SAME y fue trasladada al Hospital Ramos Mejía", informaba en aquel entonces la cuenta de Twitter de Intrusos, el histórico programa de espectáculos de la pantalla de América TV.
El exfutbolista de Boca y River, entre otros clubes, había sido encontrado culpable de "abuso sexual con acceso carnal" de su sobrina y ahijada que por ese entonces tenía 13 años. Los ataques se habían producido cuando la víctima tenía entre 5 y 11 años.
En ese momento, Larissa estaba en pareja con Fabbro desde hacía varios años y tras la condena ratificó su convicción en clara defensa del exfutbolista: "Yo estoy convencida de su inocencia". Además, agregó: "Estoy tranquila, siempre estuve a su lado desde el día uno".