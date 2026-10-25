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Revelaron el inesperado paso que dará Nancy Pazos: los detalles de su nuevo desafío

Nancy Pazos se prepara para una nueva etapa profesional con un proyecto muy personal que la llevará a explorar una faceta desconocida de su vida.

25 oct 2026, 19:39
nancy pazos 2
nancy pazos 2

Nancy Pazos se prepara para iniciar una nueva etapa profesional y se animará a un desafío diferente: llevar su historia personal a los escenarios. La noticia fue revelada por Karina Iavícoli este domingo en Infama (América TV), donde dio detalles del proyecto teatral que tiene a la periodista como protagonista y que promete recorrer distintos puntos del país.

"Nancy va a hacer teatro. Es muy espectacular, ella se juntó con Oscar, su productor y con (Carlos) Rottemberg. Le recomendaron a Vero Lorca que es una guionista muy conocida. ¿Y qué me dice Nancy? Ella lo que quería hacer era una obra de teatro hablando de los 40 años de la democracia", comenzó contando Iavícoli.

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Sin embargo, la idea inicial dio un giro cuando la guionista Vero Lorca conoció en profundidad la historia de la periodista. Según explicó la panelista, quedó tan sorprendida por su recorrido personal que propuso dejar de lado la cuestión política para centrarse en las experiencias que marcaron su vida, desde sus orígenes hasta sus romances y su trayectoria laboral.

"Pero me dice que Vero Lorca, la guionista, quedó tan fascinada con la historia de vida de Nancy, una chica que viene de Soldati que se hizo sola, todo lo que le pasó, sus romances, todo lo que trabajó, que le dijo: '¿Sabés qué? No, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de tu vida'", relató.

Cómo será la obra de Nancy Pazos y qué nombres barajan para el espectáculo

Aunque todavía quedan detalles por definir, la propuesta contempla que Pazos interactúe con el público y que el espectáculo tenga un formato que le permita presentarse en diferentes ciudades. Además, la periodista buscaría mantener su actividad habitual mientras desarrolla este nuevo proyecto, con la posibilidad de apostar por salas más pequeñas y funciones fuera de la tradicional calle Corrientes.

"Va a estar ella, hasta lo que sé, va a interactuar con el público. Puede que haya otra gente, pero está tardando en presentarla porque la idea es seguir trabajando de lo que trabaja, estar por ahí más en el under, no se ve ella en la calle Corrientes, pero sí, atención país, atención las provincias, va a hacer giras con grandes actores", detalló Iavícoli.

Uno de los aspectos que más curiosidad despertó en el programa fue el nombre que podría llevar la obra. Mientras sus compañeros intentaban imaginar posibles opciones, la periodista lanzó una pregunta que abrió el juego a distintas propuestas. "¿Qué título le se imaginan ustedes para la obra? ¿'Esta soy yo', 'Aquí, soy Nancy'?", preguntó Iavícoli.

En ese momento, Cora Debarbieri intervino con una alternativa que sorprendió al resto del equipo: "¿La presidenta?". La propuesta dio pie a una revelación sobre los nombres que se estarían evaluando para el espectáculo.

"Muy bien, Corita, muy bien, Corita, está rumbeada. Dos títulos probables, uno es: 'Quiero ser presidenta', y el otro, 'Se dice de mí'", reveló Iavícoli.

     

 

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