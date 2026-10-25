Revelaron el inesperado paso que dará Nancy Pazos: los detalles de su nuevo desafío

Cómo será la obra de Nancy Pazos y qué nombres barajan para el espectáculo

Aunque todavía quedan detalles por definir, la propuesta contempla que Pazos interactúe con el público y que el espectáculo tenga un formato que le permita presentarse en diferentes ciudades. Además, la periodista buscaría mantener su actividad habitual mientras desarrolla este nuevo proyecto, con la posibilidad de apostar por salas más pequeñas y funciones fuera de la tradicional calle Corrientes.

"Va a estar ella, hasta lo que sé, va a interactuar con el público. Puede que haya otra gente, pero está tardando en presentarla porque la idea es seguir trabajando de lo que trabaja, estar por ahí más en el under, no se ve ella en la calle Corrientes, pero sí, atención país, atención las provincias, va a hacer giras con grandes actores", detalló Iavícoli.

Uno de los aspectos que más curiosidad despertó en el programa fue el nombre que podría llevar la obra. Mientras sus compañeros intentaban imaginar posibles opciones, la periodista lanzó una pregunta que abrió el juego a distintas propuestas. "¿Qué título le se imaginan ustedes para la obra? ¿'Esta soy yo', 'Aquí, soy Nancy'?", preguntó Iavícoli.

En ese momento, Cora Debarbieri intervino con una alternativa que sorprendió al resto del equipo: "¿La presidenta?". La propuesta dio pie a una revelación sobre los nombres que se estarían evaluando para el espectáculo.

"Muy bien, Corita, muy bien, Corita, está rumbeada. Dos títulos probables, uno es: 'Quiero ser presidenta', y el otro, 'Se dice de mí'", reveló Iavícoli.