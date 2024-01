Iliana Calabró encabezó una bicicleteada en Mar del Plata para homenajear a su papá, a 10 años de su muerte

Iliana Calabro en el homenaje a su padre en MDQ.jpg

Iliana destacó que su padre siempre tuvo un vínculo muy cercano con Mar del Plata, donde realizó gran parte de su carrera. "Los recuerdos de mi papá que están asociados a mi infancia y adolescencia, están relacionados directamente con Mar del Plata”, mencionó.

Para sorpresa del público, la actriz anunció la entrega de más de un millón de pesos en premios, que se repartieron entre todos los participantes. “Quería hacer algo para devolver a la familia, a la gente y, como mi papá amaba el ciclismo, se me ocurrió eso", contó.

El recorrido de los ciclistas en La Feliz duró dos horas. El intendente de la ciudad, Guillermo Montenegro, estuvo presente en el evento junto a la hija del reconocido cómico.

El viejo rencor que explicaría las declaraciones de Iliana Calabró sobre Marina: "Es una venganza"

Hace unos días, en un móvil con Intrusos (América TV), Iliana Calabró desconcertó a todos en el programa al revelar que su hermana, Marina, estaba viviendo un romance con el periodista Rolando Barbano.

"Leí por ahí que anda noviando con Rolando. Mirá, yo te soy sincera... Me dijo que no iba a venir porque ella tenía otro plan para el Año Nuevo, porque obviamente la invité. '¿Sola o acompañada?', le dije, 'no quiero saber, no me cuentes nada', y me dijo 'acompañada'. Entonces, es señal de que está bien", dijo la actriz en el programa de Flor de la V.

Estos dichos de Iliana se dan a poco su visita a PH: Podemos Hablar. En el ciclo de Telefe apuntó a su hermana al decir que la sentía un tanto apartada de la familia en momentos importantes: "La necesitamos".

En una nota con LAM, Marina se refirió a las declaraciones de su hermana: "¡Qué me suelte un poco! Si yo no cuento es porque no hay nada para contar".

En Socios del espectáculo (El Trece), Mariana Brey esbozó una teoría, que explicaría el origen del conflicto entre las Calabró: "Para mí esta es la venganza que tenía planeada Iliana por lo que Marina hizo cuando salió la noticia de Fabián Rossi".

En 2013, Marina habló en el programa de Jorge Lanata sobre la grave situación judicial en la que se encontraba su entonces cuñado y padre de sus sobrinos. Eso no le cayó para nada bien a Iliana.

Cuando le preguntaron a la periodista de Radio Mitre por esta teoría, su respuesta fue tajante: "No puedo pensar eso de mi hermana. Sé que me ama y no le puedo adjudicar esa maldad. Yo no siento que tenga ninguna factura que pagar".

Al finalizar, Marina advirtió: "Lo de Rossi lo comprobó la Justicia. No hay guerra entre las hermanas Calabró. No al menos de mi parte, si ella dice que sí, me chiflan".