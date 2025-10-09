Daniela Celis se descompensó en medio del alta a Thiago Medina: qué le pasó

Este viernes 9 de octubre llegó la noticia más esperada en torno a Thiago Medina luego del dramático accidente en moto donde fue internado de urgencia en terapia intensiva el 12 de septiembre.
En medio del contacto de Thiago Medina con la prensa en la puerta del hospital de Moreno tras el alta médica, Daniela Celis sufrió una descompensación. Los detalles.
Luego de 28 días de internación, finalmente el ex Gran Hermano recibió el alta médica y se retiró del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Morenorodeado de sus amigos y familiares.
Lo cierto es que en el contacto con la prensa al salir del hospital, se conoció que su ex pareja Daniela Celis se descompensó y debió ingresar nuevamente al interior del centro médico.
"Su ex pareja Daniela Celis, que estuvo acompañándolo, tuvo una baja de presión y la acompañaron nuevamente adentro", explicó al aire el cronista de TN durante la cobertura. Por suerte solo se trató de un susto y luego se restableció.
Tras 28 días internado y pasar por tres intervenciones quirúrgicas, Thiago Medina recibió el esperado alta médica y continuará bajo reposo en su domicilio para recuperarse por completo tras la extensa internación en donde la familia del joven pidió por cadenas de oraciones.
"¡Llegó el día tan esperado! ¡Esto es gracias a ustedes! A cada profesional, al cielo, y a todos los que enviaron fuerzas y energías. Y con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo", adelantaba esta mañana Daniela Celis sobre el anuncio más esperado del alta del padre de sus hijas Laia y Aimé.
Thiago Medina habló con los medios presente en la puerta del hospital de Moreno donde estuvo casi un mes internado y habló de lo que viene tras salvar su vida de milagro.
"Ellos estuvieron en todo lo que necesité, estuvieron atento a todo y apoyando (por los médicos). Muchas gracias por seguirme y acompañarme en todo este proceso que fue tan duro pero acá estamos, saliendo", dijo sobre las muestras de afecto y cadena de oraciones recibidas.
"Tengo que hacer reposo y rehabilitación por el tema del choque. Apenas me recupere quiero estudiar arquitectura", dejó en claro Thiago Medina sobre su deseo a futuro. Y además descartó volver a conducir una moto.
Y agregó de sus ganas de volver a ver a sus dos hijas, con quien en los últimos días se contactaba por videollamadas: "La verdad es que nunca tuve miedo pero sí quería recuperarme rápido para ir a casa y estar con mis hijas".
Tras hablar con los periodistas, Thiago se retiró junto a su familia en silla de ruedas rumbo a su casa para continuar con la recuperación.