Daniela Celis se descompensó en medio del alta a Thiago Medina: qué le pasó

Tras 28 días internado y pasar por tres intervenciones quirúrgicas, Thiago Medina recibió el esperado alta médica y continuará bajo reposo en su domicilio para recuperarse por completo tras la extensa internación en donde la familia del joven pidió por cadenas de oraciones.

"¡Llegó el día tan esperado! ¡Esto es gracias a ustedes! A cada profesional, al cielo, y a todos los que enviaron fuerzas y energías. Y con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo", adelantaba esta mañana Daniela Celis sobre el anuncio más esperado del alta del padre de sus hijas Laia y Aimé.

Las primeras palabras de Thiago Medina tras recibir el alta médica

Thiago Medina habló con los medios presente en la puerta del hospital de Moreno donde estuvo casi un mes internado y habló de lo que viene tras salvar su vida de milagro.

"Ellos estuvieron en todo lo que necesité, estuvieron atento a todo y apoyando (por los médicos). Muchas gracias por seguirme y acompañarme en todo este proceso que fue tan duro pero acá estamos, saliendo", dijo sobre las muestras de afecto y cadena de oraciones recibidas.

"Tengo que hacer reposo y rehabilitación por el tema del choque. Apenas me recupere quiero estudiar arquitectura", dejó en claro Thiago Medina sobre su deseo a futuro. Y además descartó volver a conducir una moto.

Y agregó de sus ganas de volver a ver a sus dos hijas, con quien en los últimos días se contactaba por videollamadas: "La verdad es que nunca tuve miedo pero sí quería recuperarme rápido para ir a casa y estar con mis hijas".

Tras hablar con los periodistas, Thiago se retiró junto a su familia en silla de ruedas rumbo a su casa para continuar con la recuperación.