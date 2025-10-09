Yanina Latorre reveló detalles de la historia de amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Ella lo..."

Además, contó: “Hace poco él cuenta, está con mucha terapia, y en un momento el terapeuta le empezó a recomendar que salga y conozca gente, porque quedó muy amigo con Gimena y no es sano”.

Finalmente, Yanina compartió una reflexión que habría surgido de charlas entre Nico y sus amigos más cercanos: “Parece que con los amigos hablando se dio cuenta de que no tenía ganas de salir de joda y conocer minitas, que la mina era Dai”.

Aunque ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la relación, los rumores crecen y todo indica que el romance podría blanquearse muy pronto.

Embed

¿Cómo fue la pícara reacción de Nico Vázquez tras los rumores de romance con Dai Fernández?

Nico Vázquez está atravesando una etapa de transformación personal. Luego de su separación de Gimena Accardi, con quien compartió 18 años de relación, el actor se encuentra en un proceso de introspección y redescubrimiento. Según sus propias palabras, la soltería que vive hoy dista mucho de los estereotipos que suelen asociarse a esa etapa.

Lejos de la imagen de salidas constantes, romances fugaces y vida nocturna agitada, quienes lo conocen de cerca aseguran que Nico está enfocándose en reconstruirse emocionalmente. En este momento, se apoya en el afecto de su círculo íntimo: sus padres, su hermana y sus sobrinos. También aprovecha para tener largas charlas con amigos, y las pocas veces que salió lo hizo acompañado por colegas del teatro. Una de esas salidas, justamente, volvió a poner en el centro de la escena los rumores de vínculo amoroso con Dai Fernández, su compañera de obra.

Desde su círculo más cercano eligen no confirmar ni desmentir nada, y se limitan a decir que “por ahora, no hay nada que blanquear”. No obstante, algunos allegados deslizan que no sería descabellado que antes de que termine el año decidan hacerlo público. En diálogo con el equipo de Puro Show, Nico fue contundente: “No quiero hablar de mi vida privada porque hablé durante mucho tiempo, casi 30 años. En este momento, me quiero preservar”.

Cuando el periodista insistió en saber si estaba en pareja con Fernández, Nico respondió con tranquilidad y sin evasivas: “Si ustedes no están viendo nada es porque quizás no tengo nada. Con quien sea que empiece algo se van a enterar porque siempre lo hice, siempre hablé. No soy de esconderme, tengo ganas de vivir la vida y ser feliz”.