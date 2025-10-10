Dai Fernández habló por primera vez de los rumores de romance con Nico Vázquez: "Fue un proceso largo"

Embed

En tanto, minutos después llegó la actriz al teatro y también aceptó charlar con las cámaras del ciclo de espectáculos. Fue allí que Dai Fernández contó cómo vive este momento de tanta exposición mediática. "Intentando mantener la calma. Creo que es parte del asunto, es parte de lo que genera esta obra también", deslizó al tiempo que aseguró estar enfocada en lo laboral que es lo más le importa y le hace bien. "La vida personal, obviamente, que pasa por otro lado", explicó.

Así, sobre las versiones de romance con Vázquez, Dai fue tajante al referirse también a sus respectivas separaciones: "No es lo que se dice siempre. Uno pasa por momentos también de mucha tristeza y fue un proceso largo, al mismo tiempo de estar viviendo algo muy lindo acá, entonces fue un montón".

Claro que sobre la información de la integrante de Intrusos, la actriz fue contundente: "No hay nada que salir a blanquear". Y mientras el cronista hacía referencia a las respuestas de su compañero sobre el supuesto romance entre ellos pinchándola al decirle que Nico la había confirmado "sin títulos", Dai se mantuvo firme: "No creo que confirme nada porque no hay nada que confirmar, así que no creo que esté confirmando nada".

Así, tras un pícaro ida y vuelta, la protagonista femenina de Rocky concluyó tajante, pero dejando abierta la puerta a un futuro blanqueo: "No hay nada que blanquear, no hay nada que confirmar. Y si en algún momento hay algo, por supuesto que se van a terminar enterando".

Dai Fernández - captura LAM

Qué dijo el entorno de Nico Vázquez luego de las versiones de blanqueo con Dai Fernández

Este miércoles, en el aire de Sálvese Quien Pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió al revelar que había hablado con allegados directos a Nicolás Vázquez para confirmar si el actor planeaba hacer pública su presunta relación con Dai Fernández, su compañera en la exitosa obra teatral Rocky, que se presenta en el teatro Lola Membrives con localidades agotadas desde su estreno.

El rumor de un posible romance tomó fuerza tras la separación de Vázquez y Gimena Accardi, anunciada el pasado 8 de julio. Ese día, ambos comunicaron la ruptura a través de un mensaje conjunto en sus historias de Instagram, poniendo fin a casi veinte años de amor y compañerismo. La noticia causó conmoción en el ambiente artístico, ya que la pareja era considerada una de las más consolidadas del espectáculo argentino.

Durante la tarde, Paula Varela encendió la mecha en Intrusos (América TV) al asegurar que sería inminente “la confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández”. En su intervención, la periodista afirmó: “Me dicen que están muy enamorados y que la gente que los rodea ya lo sabe”, generando una fuerte repercusión en redes sociales y en los pasillos del canal.

Embed

Horas después, Latorre retomó el tema en su programa y aportó nuevos datos sobre la versión amorosa. “Hoy hablé con el entorno de él y pregunté: ‘¿Nico está de novio?’ Y me dijeron que no”, contó la panelista con su característico tono directo.

Luego, amplió su relato: “Esta persona, muy cercana a Nico, me dijo: ‘Por ahora no tiene nada que blanquear’”. Según Latorre, esa respuesta la llevó a insistir: “Yo le pregunté: ‘¿Por ahora? ¿O sea que más adelante podría pasar algo?’”. La respuesta fue contundente: por el momento, el actor “hace vida de soltero” y no tiene intenciones de confirmar ningún vínculo sentimental.

De este modo, mientras los rumores siguen girando en torno a la dupla teatral, el círculo de Vázquez insiste en que el actor continúa enfocado en su trabajo y en su nueva etapa personal.