Impactante robo a la motocam de El Trece y TN: el video

En diálogo con MN, El Pollo se mostró afectado por lo ocurrido: "Genera mucha impotencia. Se llevaron mis elementos de trabajo. Yo estoy atento porque la situación está difícil. Uno siempre que le pasa a los demás hasta que un día te toca".

Embed

El camarógrafo narró cómo sucedieron los hechos. "Yo hago las imágenes de tránsito, y había hecho la última imagen por General Paz, y después me dirigí para lo que es la autopista Riccheri, que es otro acceso a Capital, que trae mucho tránsito. Entonces, entre una salida y la otra, tenés unos 10-15 minutos, que es lo que tardás más o menos en moverte”, explicó.

Y completó: “Así que, en cuanto me ubiqué para volver a salir, no habré estado parado ahí más de cinco minutos, y siento que me manotean el casco, me sacan, y cuando me estoy por dar vuelta, me pegan y caigo con la moto a la Riccheri. Entonces, cuando levanto la cabeza del piso, uno me apunta con el cuchillo y me pregunta si arranca. Y le digo ‘sí, arranca, llevátela’, ¿qué voy a hacer? Así que me di media vuelta, y seguí por Riccheri para el lado de Provincia”.

La periodista Sandra Borghi no ocultó su indignación tras semejante hecho de inseguridad. "Estaba la vista de todos. ¿Ustedes vieron el tránsito lo que era?", sentenció.

Impactante robo en vivo: mientras estaban al aire, transmitieron un brutal asalto en Neuquén

Un noticiero de Neuquén transmitía en vivo desde un shopping, cuando de repente las cámaras captaron un robo en vivo y mostraron cómo unos sujetos salieron corriendo tras robar un local. En ese momento, los periodistas interrumpieron el diálogo, y se centraron en el hecho delictivo.

El incidente ocurrió el miércoles cerca de las 19.30 y quedó registrado por las cámaras de El Cierre de las Noticias, programa informativo Radio Cumbre, ubicadas sobre uno de los pasillos del centro comercial Portal Patagonia.

En ese marco, tras escuchar las corridas detrás suyo, los periodistas Mario Gonzáles, Juan Pablo Iozzia y Evangelina Zingoni se dieron cuenta rápidamente lo que pasaba y lo comentaron al aire.

Embed

En las imágenes, que se viralizaron en redes, se ve cómo la charla entre los periodistas se interrumpe por las corridas y gritos de varias personas que pasaron a escasos metros del set instalado en el centro comercial donde se realiza el programa. Entre ellos, los ladrones.

Incluso, se escucha el grito de un hombre perseguía a los delincuentes: "Tiene un arma", advierte la voz que suena de fondo. Pese a la tensión del momento y la preocupación que se generó en todo el shopping por el hecho, los tres comunicadores siguieron la transmisión sin inconvenientes.

Uno de ellos confirmó que "eran tres los sujetos, y se escaparon, no pudieron ser demorados". De acuerdo al diario rionegrino, los sospechosos se movilizaban en un Volkswagen Vento gris.