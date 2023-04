Impactante testimonio de Fernando Burlando sobre la muerte Diego Maradona: "Fue un asesinato..."

En este sentido, Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, habló en Intrusos, América Tv, y tuvo términos muy fuertes sobre la muerte del astro del fútbol y la situación de los imputados.

"Va a ser un juicio histórico, no va a dejar día a día de sorprenderlos a todos. Matar a una persona como mataron a Diego es algo inadmisible en la vida y todos profesionales de la salud que están involucrados", explicó el letrado.

Y agregó: "Es una matanza brutal y bochornosa. Estas personas que eran los encargados de cuidarlo lo mataron, vamos a pedir cárcel para los asesinos. Vamos a pedir la detención de toda esta gente".

Sobre la situación de Matías Morla, ex abogado de Diego, Burlando comentó: "Lo que ellas (Dalma y Gianinna) buscan es la verdad, no tienen una contienda personal en esta causa con Morla. Si hay una persona vinculada a la muerte de Diego, que vaya adentro, esa es la directiva que me dieron".

Y cerró: "Toda prueba sirve, no se descarta nada. Muchas personas que estuvieron dentro del entorno de Maradona van a tener que dar explicaciones. Diego tenía problemas psiquiátricos hace tiempo. Ya puedo opinar que esto fue un asesinato brutal y salvaje".

Quiénes son los imputados por la muerte de Diego Maradona

Además de Leopoldo Luque (41) y Agustina Cosachov (37), los otros seis imputados que tiene la causa son el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (38) y Ricardo Omar Almirón (39); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).

Diego Maradona, una de las mayores figuras de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba una cuestionada internación domiciliaria por su adicción al alcohol y luego de haber sido sometido a una neurocirugía.

La autopsia estableció que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".