Impensada versión sobre el real motivo por el que Juliana Díaz terminó con Maxi Guidici

Camila Lattanzio Maxi Juliana

En la conversación se observa que Maxi le hace un fuerte reclamo a Camila. Al parecer, la rubia le habría contado lo que pasaba entre ellos a Juliana, que -ante la infidelidad- rompe con su pareja. “¿Qué hiciste? Sos lo peor de lo peor. Me mataste la vida. Ojalá tengas lo que te merecés”, le dijo entonces el cordobés a su ex compañera de convivencia.

Así las cosas, y a pesar de las evidentes pruebas, fue Adrián Pallares quien deslizó que "En el entorno de Juliana, hay gente que le dice que le conviene estar sola. Hubo alguien que le estuvo diciendo que se mantuviera al margen de los escándalos, con su bailarín, tranquila... eso es lo que ella habría escuchado y por eso, se separó".

En La Jaula de la Moda, Camila Lattanzio acusó a Maxi Guidici de querer seducirla. La mediática contó que es “una chica con códigos y nunca le di bolilla, pero él seguía, insistía, quería”.

La situación comenzó hace rato, “en un asado, cuando él se me acercó en un momento en el que había quedado sola y me dijo algo que me quedé como en shock”, dijo.

Luego de varios intentos por parte de Camila de no contar lo que Maxi había dicho, reveló: “Y, si alguien viene y te dice que sos su tentación, no sé que otra cosa pensar que te está tirando onda. Además si esa persona te escribe todo el tiempo y siempre te pone algo. Yo agarré y le dije a Juliana que teníamos que hablar, que le quería decir algo, y ella siempre estaba ocupada. El mismo día que pasó todo esto con él, me escribió para putearme. Para decirme de todo, que soy lo peor y no sé cuantas cosas más”.