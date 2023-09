Se filtraron escandalosos chats entre Camila Lattanzio y Maxi Guidici que probarían el romance

En la conversación se observa que Maxi le hace un fuerte reclamo a Camilia. Al parecer, la rubia le habría contado lo que pasaba entre ellos a Juliana, que -ante la infidelidad- rompe con su pareja.

“¿Qué hiciste? Sos lo peor de lo peor. Me mataste la vida. Ojalá tengas lo que te merecés”, le dice el cordobés a su ex compañera de convivencia.

De inmediato, el joven la empieza a llamar de forma reiterada, pero no obtiene respuesta alguna. "Respondé!", exclama, enojado, ante la indiferencia de Camila.

Camila Lattanzio mostró un terrible chat que compromete a Juliana Díaz y Maxi Guidici

Este jueves Camila Lattanzio y Juliana Diaz encendieron las redes sociales y se dijeron todo a través de sus cuentas de Twitter. En medio del tiroteo, la joven cantante amenazó con mostrar comprometedores chats con Maxi y Tini, y finalmente cumplió con su palabra.

"Lo único que voy a decir es que por suerte tengo captura de todo, besos", insinuó Camila en primer lugar y Juliana contestó: "Y mostralas rancia, mira si te voy a decir que no digas nada para no agravar la situación y después me voy a hundir contándoles yo a los medios".

"Deja de querer ensuciarme vos a mi. Además sinceramente me da hasta vergüenza", cerró la ex de Maxi.

Camila Lattanzio y Juliana

Al parecer, eso fue la gota que rebalsó el vaso para la oriunda de Ituzaingó y a los pocos minutos compartió una captura de una conversación con Juliana, donde ella le reenvió una charla que mantuvo con Ángel de Brito. “Es lo único que voy a mostrar. Hay más”, adjuntó.

Acto seguido, citó el tweet de su ex compañera de reality y expresó: "JAJA y esta después se queja de que le hacen bullyng por las redes".