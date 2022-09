Impulsan que Lali Espósito sea declarada personalidad destacada de la cultura

El pedido de a miles por parte de los fans de la artista de 30 años llegó a oídos de los legisladores que ya presentaron la propuesta en el Congreso Nacional.

lali esposito 4.jpg

“Declárese Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la cantante, compositora y actriz Mariana “Lali” Esposito”, es el título del proyecto que firmaron legisladores Ofelia Fernández, Claudia Neira (Frente de Todos); María Inés Parry y Diego Weck (UCR); y Matías López, Ana María Bou Pérez, Mercedes de las Casas, Carolina Estebarena, Esteban Garrido, María Sol Méndez (Vamos Juntos), según informó Teleshow.

Y se destacó sobre la carrera de la artista: “Con su carisma llegó a todos los hogares argentinos y sumó seguidores de todas las generaciones. Lali es una estrella que representa a su tierra, Argentina, Buenos Aires, Parque Patricios, en todo el mundo, con un talento y una fuerza imparables".

Este posible reconocimiento a Lali llega en el mejor momento de su carrera tras el éxito de su Disciplina tour. ¡Qué presente!

lali esposito 1.jpg

El enojo de los fans de La Voz Argentina 2022 tras la definición en la final

Yhosva Montoya, del team La Sole, se convirtió en el gran ganador de La Voz Argentina 2022. Con el 52.4% contra el 47.6% de los votos, que obtuvo Ángela Navarro, el joven se consagró campeón de la cuarta temporada del reality.

El muchacho ganó 2 millones de pesos y un contrato con Universal. Por tercera vez, Soledad Pastorutti logró imponerse en la competencia de Telefe.

La victoria de Yhosva generó indignación en las redes sociales. Muchos fans del certamen estaban convencidos que Ángela iba a imponerse en la votación telefónica.

image.png

Quienes se quedaron decepcionados se volcaron a Twitter para expresar su bronca y apoyo incondicional a la integrante del team de Lali Espósito.

"La ganadora de la Voz Argentina es y será Angela", "¿Cómo que no gano Ángela? Con La Voz anterior hicieron lo mismo", "¡Indignada! ¡Ángela es la ganadora! No veo más La Voz, estoy re enojada", "¡Nos robaron Ángela, pero vos ya ganaste!", "¿Cómo que Ángela no gano? ¡Todo mal!", "¿Es joda que no ganó Ángela? La Voz, totalmente cancelada", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en dicha red social.