Lali Espósito, ¿enojada por el final de La Voz Argentina 2022?

Estefanía Berardi contó primero el martes en Mañanísima que la artista sintió un gran sinsabor porque su participante, Ángela Navarro, no se coronó campeona del ciclo musical.

Embed

Y además amplió que estaba un tanto desconforme por el frío cierre de programa tras la urgencia en poner al aire el debut de ¿Quién es la máscara?.

En este sentido, Laura Ubfal salió al aire en el programa de Carmen Barbieri y dio más detalles del supuesto malestar de Lali Espósito tras el final del ciclo.

"Menos mal, Estefi, que te dijeron que el audio de Lali era mentira. Era una escena de Permitidos. Pero ojo, es verdad que Lali no se fue muy contenta", contó la periodista.

Y amplió: "Se fue antes. No sabemos bien por qué. Ella se tiene que ir a España. Está con un pie en el avión. Va a ser columnista en El hormiguero. El 22 tiene un recital en Madrid y tiene que presentar su serie. Tiene una agenda de locos".

lali esposito.jpg

El enojo de los fans de La Voz Argentina 2022 tras la definición en la final

Yhosva Montoya, del team La Sole, se convirtió en el gran ganador de La Voz Argentina 2022. Con el 52.4% contra el 47.6% de los votos, que obtuvo Ángela Navarro, el joven se consagró campeón de la cuarta temporada del reality.

El muchacho ganó 2 millones de pesos y un contrato con Universal. Por tercera vez, Soledad Pastorutti logró imponerse en la competencia de Telefe.

La victoria de Yhosva generó indignación en las redes sociales. Muchos fans del certamen estaban convencidos que Ángela iba a imponerse en la votación telefónica.

lali esposito 2.jpg

Quienes se quedaron decepcionados se volcaron a Twitter para expresar su bronca y apoyo incondicional a la integrante del team de Lali Espósito.

"La ganadora de la Voz Argentina es y será Angela", "¿Cómo que no gano Ángela? Con La Voz anterior hicieron lo mismo", "¡Indignada! ¡Ángela es la ganadora! No veo más La Voz, estoy re enojada", "¡Nos robaron Ángela, pero vos ya ganaste!", "¿Cómo que Ángela no gano? ¡Todo mal!", "¿Es joda que no ganó Ángela? La Voz, totalmente cancelada", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en dicha red social.