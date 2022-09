El enojo de los fans de La Voz Argentina 2022 tras la definición en la final

La victoria de Yhosva generó indignación en las redes sociales. Muchos fans del certamen estaban convencidos que Ángela iba a imponerse en la votación telefónica.

https://twitter.com/Clau64369822/status/1569520197538824192 Indignada!!!!!!!ANGELA!!!!!!ES LA GANADORA!!!!!!!!,ES LA MEJOR VOZ!!!!!!!NO VEO MAS LA VOZ ,ESTOY RE ENOJADA pic.twitter.com/avt7BVlRzf — Clau (@Clau64369822) September 13, 2022

Quienes se quedaron decepcionados se volcaron a Twitter para expresar su bronca y apoyo incondicional a la integrante del team de Lali Espósito.

https://twitter.com/culitodecabello/status/1569519675335376902 CÓMO QUE ÁNGELA NO GANÓ LA VOZ, TODO MAL — ceci| (@culitodecabello) September 13, 2022

https://twitter.com/camicxsta/status/1569523641427296256 Es joda que no ganó Angela? La voz totalmente CANCELADA — kmi (@camicxsta) September 13, 2022

https://twitter.com/PachecoKev1/status/1569520640792600579 La ganadora de la Voz Argentina es y será Angela — Kevin Pacheco (@PachecoKev1) September 13, 2022

https://twitter.com/Vicc_Basoalto/status/1569520579291795458 jaj como q no gano angela? , con la voz anterior hicieron lo mismo que hijos de puta — (@Vicc_Basoalto) September 13, 2022

Camilo y Evaluna Montaner dieron un gran show en la final de La Voz Argentina 2022

Este lunes, Marley presentó la gran final de La Voz Argentina 2022. En la última gala, Yhosva Montoya y Ángela Navarro demostraron su talento en el escenario de la competencia de Telefe.

En la previa a la definición, Camilo y Evaluna Montaner brillaron como invitados, con una versión en vivo de Índigo, el tema que compusieron para su hija, que nació en abril.

En el escenario de La Voz Argentina 2022, el artista colombiano y su pareja también interpretaron Amén, canción que hicieron junto a Ricardo Montaner, Mau & Ricky.

Lali Espósito, en tanto, cerró la temporada del certamen de Telefe con 2 son 3. La estrella del pop viene de presentarse en el Movistar Arena, donde actuará nuevamente en diciembre.