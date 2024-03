Inés Estévez mostró el video del cumpleaños de 15 de su hija Vida y dejó una conmovedora reflexión

Inés, defensora de los derechos de las personas con discapacidad desde de la experiencia con sus niñas, reunió a sus seres queridos en un jardín y disfrutaron todos juntos de una tarde a puro amor en familia.

Embed

"Cumplir 15. Al más puro estilo Vichu: Pileta. Conga. Cosas ricas. Amigos. Risas. Mucha alegría. Jodaloca y felicidad. La neurodiversidad es parte del cotidiano", comenzó su mensaje.

"Adaptarnos a lo diverso es convivir. Naturalicemos las diversidades. Todos somos diferentes. Menos mal. Mas bien. Feliz Vida mi belleza mayor. Vamos a por todo. Te ama cada día mas: mamá", continuó emocionada Inés Estévez.

Y mencionó especialmente a quienes la acompañaron en ese día tan movilizante: "Gracias a la comunidad de madres y padres que se sumaron al festejo y a aquellas/os que desde las redes viven y apoyan este camino".

"Gracias al cole especial con una orientación que por fin logró en Vida la pertenencia. Gracias a todas las compañeras y compañeros que la acompañan en cada paso", finalizó.

ines estevez cumpleaños hija 1.jpg

ines estevez cumpleaños hija.jpg

Inés Estévez denunció a la cuidadora de sus hijas por abandono y mostró el desconsolado llanto de la pequeña

Luego de que la cuidadora de sus hijas renunciara a su trabajo, Inés Estévez realizó un sentido posteo en las redes sociales denunciándola públicamente por abandono, con un video de su hija Vida llorando de manera desconsolada.

"Es tiempo de hablar de esto: No hay dispositivos de cuidados domésticos para discapacidad que brinden garantía de idoneidad y continuidad, pero sobre todo no hay garantía alguna de bondad humana. Quienes maternamos o paternan en discapacidad y, como en mi caso, carecemos de marco familiar disponible (pareja, tíos, abuelos, hermanos mayores etc) dependemos pura y exclusivamente de asistencia paga", comenzó el posteo.

"Ahora bien, pongamos mi caso directo: dos hijas con discapacidad y una madre que cuida de ellas gran parte del mes -cuando no van a lo del papá- de manera exclusiva, que trabaja para mantener casa, hijas y estructura de cuidado, que involucra algo de cocina y limpieza. Consideremos ahora que para asegurarse de que no quede nada librado a inconvenientes como que la salud de una cuidadora altere el panorama, contrata dos, asi se reparten la tarea y ninguna niña corre peligro de ser desatendida. Sumemos a esto blanqueo, aportes y sueldos superiores a los que el nomenclador indica. Agreguemos que mis dos hijas son mas buenas que lassie, adaptables y amorosas además de fáciles de llevar", continúa.

"La ley protege -y es fundamental que lo haga- al personal doméstico, que como se sabe protegido, abandona el puesto de trabajo intempestivamente -y con ello abandona a niñas con trabajo previo de adaptación y apego, y en el caso de mis hijas, memoria de abandono, con lo cual sufren de modo indecible las ausencias- mandan abogadxs a reclamar dinero injustamente o piden licencias eludiendo responsabilidades una vez que cobran su sueldo, etc.", argumentó la actriz.

"Muchas veces han fallado estas personas a lo largo de 11 años, muchas otras han sido adorables y excelentes. Pero no hay contrato ni arreglo legal posible que nos garantice bondad y el cuidado de la fragilidad de estos niños", sumó.

"Aquí una muestra descarnada del estado de Vida mandando mensaje a una cuidadora que iba a desprenderse de a poco de su tarea - por propia decisión- y que por una cosa u otra no cumple con los pasos prometidos. Disculparán la exposición de una niña sufriendo. Pero la impotencia frente a su dolor obliga a cuestionar y generar conciencia: A nosotros, quien nos protege? Lo que Vida dice en el video es “‘me siento triste”, cerró, en este relato tan conmovedor como real.