Inesperadamente Nancy Pazos le declaró la guerra a Denise Dumas

Pero resulta que esta tarde Marcela Tauro, desde Intrusos (América TV), reveló el escándalo que se armó en el canal de Martínez provocado precisamente por la periodista política, panelista de Flor de equipo. Tal parece que Pazos habría dicho a los gritos en la sala de maquillaje que no piensa trabajar con "esa inútil", refiriéndose a Denise Dumas. "Con ésta no vengo", aseguró Tauro sobre el misil que lanzó la ex de Diego Santilli.