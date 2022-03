Florencia Peña se metió en la escandalosa pelea de Analía Franchín y Nancy Pazos

florencia peña 1.jpg Florencia Peña opinó de la pelea al aire de Analía Franchín y Nancy Pazos, pero trató de mantenerse al margen.

Al tiempo que cuando el cronista le sugirió que se la vio a punto de quebrarse ante el tirante episodio, Florencia Peña explicó "Lo que no quiero que pase es que la gente crea que ese es el clima del programa porque no lo fue nunca. Nosotros no somos así y no quiero -me estoy yendo el viernes- que un episodio de las chicas personal, que además creo que viene de hace mucho tiempo, empañe todo un año y cuatro meses de habernos querido mucho y de haber tenido la relación que tuvimos".

Y ya por último, la actriz volvió a repetir "Yo me voy el viernes, se termina un ciclo. El programa como estaba ya no va a ser y quiero irme contenta. Y no quería que ese hecho, que fue un hecho en un año y cuatro meses, empañara eso nada mas".

El descargo de Analía Franchín tras las declaraciones de Nancy Pazos

"Me parece que está bueno hoy destacar los logros de las mujeres, y no ponerse la careta del feminismo cuando lo que hacemos en realidad lo que hacemos es pregonar el machismo", comenzó diciendo esta mañana Analía Franchín para referirse al tema del machismo y la violación que mantuvo Nancy Pazos en un móvil televisivo tras el primer encontronazo que habían tenido.

"Digo esto porque ayer Nancy Pazos manchaste el honor de mi padre, manchaste la capacidad de mi madre de decir que no, mi madre que tiene 84 años es una señora mayor y duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz", retruco Franchín.

Luego la periodista continuó con su descargo y señaló que las actitudes de Pazos en el programa son "machistas", "Me parece que es machista de tu padre pensar que solo puedo disfrutar de la sexualidad porque mi marido tiene plata, y además discriminatorio por las mujeres que no tienen un marido que tenga plata, cuando vos llamas a un productor para preguntarle porqué Noelia presenta el informe de la guerra es machista".

Finalmente cerró hablando de la relación de Pazos con los hombres, "Capaz tu experiencia con los hombres no ha sido buena, capaz hay algo que arrastras o te ha dolido un montón, Mi papa fue un gran señor, mi marido es un hombre hermoso y mis hijos también, y si ser machista es ser violador, entonces vos sos una violadora serial".