Inesperado escándalo con Carmen Barbieri en los Martín Fierro Latino: "Totalmente descolocada"

Cuando la panelista del ciclo, Niara Vecchio, le pregunta a Susana cómo vio a Carmen Barbieri y Fede Bal tras la ceremonia en la que ambos ganaron premios, ella por Mañanísima y él por Resto del Mundo, Roccasalvo aseguró que iba a “prender una mecha”.

“Acá empiezo a prender la mecha. Yo les puedo asegurar que el lunes va a explotar la bomba por el lado de Carmen”, indicó. “El tema es, y me lo mostraron los productores en sus celulares, que Carmen estaba ternada como ‘Mejor conductora’”, añadió.

Cabe destacar que Carmen compartía terna por “Mejor presentadora” con Claudia Melgarejo (Paraguay), Raquel Argandoña (Chile), y Amalia «Yuyito» González de Empezar el día (Argentina).

Y Susana contó que ella había marcado en la revista que les dieron a los miembros de APTRA quiénes serían premiados, pero la misma le fue sustraída. “Yo tenía todo anotadito para poder hablar hoy con ustedes”, resaltó, y reveló que en la misma, Carmen había sido reemplazada por la chilena Karla Constant.

“Pero ellos en un principio, y me lo mostraron, habían ternado a Carmen. Ella viajó porque le interesaba muchísimo el tema de ser ‘mejor presentadora’, además de Mañanísima. Ganó por el programa. Pero antes entregaron el de la presentadora, y ella no apareció en la pantalla”, detalló.

“Ganó Melgarejo. Y ahí hubo uno siete u ocho minutos en los que no sabía si porque Carmen se levantaba y se iba porque quedó totalmente descolocada. Yo estaba sentada al lado de ella, soy miembro de APTRA y no sabía qué decirle y no me podía levantar de la mesa para buscar a alguien de la comisión directiva”, sumó Susana.

“Al final me dijo que se iba a quedar por respeto a la gente que la había acompañado porque quería que su hijo recibiera el Martín Fierro. Se cortaba el aire con tijera, y no comió una miguita de pan en toda la noche”, finalizó.

Carmen Barbieri

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro Latino 2024

Aquí, la lista completa de todos los ganadores de la segunda entrega de los premios Martín Fierro Latino que se llevaron a cabo en la ciudad de Miami, con transmisión de canal 9 y la conducción de Ronen Suarc.

ENTRETENIMIENTO

El reventonazo de La Chola (América Televisión – Perú)

Enamorándonos (Univisión - Estados Unidos)

Ahora Caigo Prime (TVN - Chile)

Los 8 escalones (Eltrece - Argentina)

Qué Dice Chile (Canal 13 - Chile)

MAGAZINE EN TELEVISIÓN

Bendita TV (Canal 9 – Argentina)

Al Rojo Vivo (Telemundo – USA)

Tu día (Canal 13 – Chile)

A la Barbarossa (Telefé – Argentina)

Desayuno americano (América – Argentina)

INFLUENCER O CREADOR DE CONTENIDO

Lizardo Ponce (Argentina)

Nury Calvo S/N Challenge (Miami)

Sebastián Villalobos (Colombia)

Lele Pons (Venezuela)

Pamela Díaz (Canal 13) Chile

LATINOS EN EL MUNDO EN TV O PLATAFORMAS

Argentinos en Miami (América – Argentina)

Siempre hay un Chileno (Canal 13 – Chile)

Peruanos por el mundo (Youtube)

Rafa Cotelo – Uruguayos en el mundo (Youtube)

PROGRAMA DE RADIO FM

Conexión Aspen (Aspen – Argentina) GANADOR

Enrique Santos Show (Tu 94.9 FM – Miami)

Majul 1079 – (El Observador – Argentina)

Radiotransmisor (Sonar FM – Chile)

PRESENTADORA EN TELEVISIÓN

Claudia Melgarejo (América – Paraguay)

Raquel Argandoña (TV+ – Chile)

Carmen Barbieri (Canal 13 – Argentina)

Amalia «Yuyito» González (Magazine – Argentina)

Karla Constant (Canal 13 – Chile)

LABOR ACTORAL EN TV Y PLATAFORMAS

Nicolás Furtado (Goyo – Netflix)

Sofía Vergara (Griselda – Netflix)

Benjamín Vicuña (Envidiosa – Netflix)

David Chocarro (Triada – Netflix)

Alvaro Rudolphy (Secretos De Familia, Canal 13/Prime Video)

COBERTURA DEPORTIVA

Univisión Deportes Copa América (USA)

Deportes Radio 760 – Transmisión de Inter Miami (USA)

Juegos Panamericanos Santiago 2023 (Canal 13, TVN Y Chilevisión – Chile)

Llave a la eternidad (TV Pública, DeporTV – Argentina)

REVELACIÓN

Michelle Carvallo (Gran Hermano, Chilevisión)

Matías Vega (Tierra Brava y Ganar o Servir – Canal 13 – Chile)

Paula Etchevarría (Canal 5 – Uruguay)

Guaranietepé (Paraguay)

LABOR PERIODÍSTICA EN TELEVISIÓN

Claudia Palacios (CM& – Colombia)

Jonatan Viale (TN – Argentina)

Soledad Onetto (Canal 13 – Chile)

Jaime Bayly (Mega TV – USA)

REALITY SHOW

Top Chef Vip (Telemundo – USA)

Ganar o Servir (Canal 13 – Chile)

La Divina Comida (Chilevisión)

Siéntese quien pueda (Univisión – USA)

Got Talent (Telefé – Argentina)

Master Chef (Telefé – Argentina)

CRONISTA O MOVILERO EN TELEVISIÓN

Carolina Amoroso (Telenoche – El Trece)

Adriana Navarro (América TV – Miami)

Jerónimo Mura (Univisión – USA)

INTERÉS GENERAL

Médico de familia – (Canal 9 – Argentina)

Mañanísima (El Trece – Argentina)

El diario de Mariana (América – Argentina)

Corta por Lozano (Telefé – Argentina)

Toc Show (TV+ – Chile)

PRESENTADOR EN TELEVISIÓN

Diego Martínez (América – Paraguay)

Carlos Adyan (Telemundo – USA)

Sergio Lagos (Canal 13 – Chile)

Santiago Del Moro (Telefé – Argentina)

Rodrigo González «Peluchin» (Willax Televisión – Perú)

NOTICIERO EN TELEVISIÓN

América Noticias Paraguay (América – Paraguay)

Noticiero Telemundo (Telemundo – USA)

Telenueve al mediodía (Canal 9 – Argentina)

Teletrece central (Canal 13 – Chile)

LABOR HUMORÍSTICA EN TELEVISIÓN O PLATAFORMAS

Alexis Valdez (Que desastre – Miami)

Ariel Tarico (TN – Radio Rivadavia – Argentina)

Momi Giardina (Luzu TV)

Eugenio Derbéz (De viaje con los Derbéz – México)

Luis Slimming (El Purgatorio Canal 13 – Chile)

PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS

LAM (América – Argentina)

Implacables (Canal 9 – Argentina)

Sígueme (TV+ – Chile)

Ventaneando (Azteca 13 – México)

Hay que decirlo (Canal 13 – Chile)

RODUCCIÓN INTEGRAL EN TELEVISIÓN

Festival de Viña del Mar 2024 (Canal 13 Y TVN- Chile)

Gran Hermano Chile (Chilevisión)

Master Chef (Canal 10 – Uruguay)

El desafío (Caracol TV – Colombia)

100 Paraguayos dicen (Canal 13 – Paraguay)

PORTAL DE NOTICIAS

Infobae (Argentina)

El Comercio (Perú)

La Tercera (Chile)

El País (Uruguay)

CONTENIDO ARGENTINO EN ESTADOS UNIDOS

Sin Pistas (Facebook Live)

Estamos Unidos (You Tube)

Collins esquina Corrientes (SAM TV)

Club Miami TV (TyC Sports Internacional)

JURADOS EN TELEVISIÓN

Diana Bolocco (Got Talent – Chilevisión)

Marcelo Polino (Bailando 2023 – América – Argentina)

Gonzalo Valenzuela (Mi nombre es – TVN – Chile)

Lali González (Baila Conmigo – Telefuturo – Paraguay)

Paola Farías (Soy el mejor – TC Televisión – Ecuador)

MEJOR CANAL DE STREAMING

Molusco TV (Puerto Rico)

Luzu TV (Argentina)

Alofoke Media Group (Rep Dominicana)

Hablando Huevadas (Perú)

Olga (Argentina)

VIAJES Y LIFESTYLE

Alan x el mundo (Youtube – México)

Tenes que ir, Hernan Lirio (Canal 9 – Argentina)

Socios por el mundo (Canal 13 – Chile)

Luisito comunica (Youtube – México)

Resto del mundo (El Trece – Argentina)

PROGRAMA INFANTIL

Corazones Guerreros (Mega TV - Miami)

Semillitas a lo panameño (Telemetro - Panamá)

Soy Muni (You Tube - Argentina)

PROGRAMA DE RADIO AM

Cada tarde (Actualidad Radio – Miami)

La venganza será terrible (AM 750 – Argentina)

Con sabor argentino (América Radio – Miami)

SALUD Y BIENESTAR

Buen vivir (anal 4 - Uruguay)

Médico de familia (Canal 9 - Argentina)

Tu mejor momento Nutri Diego (Canal 13 - Paraguay)

TURISMO Y LIFESTYLE

Tenes que ir, Hernan Lirio (Canal 9 – Argentina)

Luisito comunica (Youtube – México)

Oscar Alejandro (Youtube – Miami)

TALK SHOW

Tal cual (TV+ – Chile)

Desiguales (Univisión – USA)

Nara que ver (Canal 9 – Argentina)

A la tarde (América – Argentina)

EXPERIENCIAS Y DESTINOS

De parranda por el mundo (You Tube)

Silvina Panizzi todos podemos viajar (Net TV)

Travesía TV (Cadena Caracol)

DOCUMENTAL

Elijo creer – AFA (Canal 9 – Argentina)

El Insomne (Canal 9 – Argentina)

Sirena de Hielo (TVN – Chile)

MINISERIE NO GUIONADA

Mi tierra, mi música (Disney+Bourke – Argentina)

De viaje con los Derbéz (Prime Video, 3pas, Amazon Mgm Studios y VIX (México)

Wendy: Perdida pero famosa (Vix, Endemol, Shine Boomdog México)

FICCIÓN

Buenos chicos (Eltrece - Argentina)

El encargado (Disney+)

Al sur del corazón (Mega / Netflix)

MARTÍN FIERRO LATINO DE ORO

Jonatan Viale (TN - Argentina)