Inesperados mensajes de amor de Maxi Guidici a Romina Uhrig en un vivo

Así las cosas, fue la cuenta de Twitter El ejército de LAM quien se percató de los inesperados mensajes de amor que Maxi le dedicó a Romi mientras ella hacía un vivo de Instagram, dejando entrever un incipiente romance que precisamente Uhrig no tendría intenciones de blanquear, a juzgar por su reacción.

Romina Uhrig - mensaje Maxi Guidici.jpeg

"Basta... nos gustamos... lo digamos y listo", es el primero de los mensajes que Maxi le dejó a Romina frente a los 1097 usuarios que seguían la transmisión en vivo.

Pero eso no fue todo. Porque ante el silencio de la actual participante del programa de Marcelo Tinelli mientras saludaba a su fandom, grande fue su asombro cuando Maxi volvió a la carga y la apuró con un segundo mensaje pidiéndole: "Digamos la verdad Romi... yo siento que no puedo esconder más esto".

Romina Uhrig mensaje Maxi Guidici 1.jpg

Romina Uhrig enfrentó los rumores de romance con L-Gante y Nacho Castañares

A comienzos de diciembre Romina Uhrig aclaró cómo está su situación sentimental y habló en la pista del Bailando 2023, América Tv, sobre los rumores de romance que la vincularon primero a L-Gante y después a Nacho Castañares.

Marcelo Tinelli fue quien le consultó cómo está la relación con Walter Festa y sobre los rumores que circularon en los últimos días.

romina uhrig.jpg

“Sos muy amiga de L-Gante me dijeron. ¿Usted está en crisis con su marido?”, le consultó el conductor. Y rápidamente recibió una respuesta negativa por parte de la participante y ex Gran Hermano 2022. "No", afirmó.

Y Ángel de Brito amplió: “Porque siempre te vinculan con varios, a Nacho Castañares, a L-Gante también te han vinculado. como figuras conocidas como con Nacho Castañares, con L-Gante”.

Embed

"Si bueno, no es tema mío, me vinculan con un montón", se defendió Romina. Y ante la pregunta de Pepe Ochoa sobre la manera en que la mencionó el cantante al presentarla en un videoclip, la ex GH explicó por qué fue.

“Lo hizo en forma de chiste, no soy su chica. Lo hizo en broma. No es tema mío, me vinculan con todo el mundo. Somos amigos, nos queremos mucho como amigos”, finalizó Romina Uhrig.