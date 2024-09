Ingrid Grudke fue de urgencia al hospital y contó el duro momento sobre su salud

"Gracias a todas las personas que me atendieron ayer en el Hospital Rivadavia. Tuve un episodio de angustia por la poca capacidad de respirar que tenía por un cuadro severo de estas gripes virales que hay en estos tiempos, y creo que muchos lo estamos sufriendo ahora", precisó Ingrid Grudke.

ingrid grudke problema de salud 2.jpg

"Como estaba sola y vivo cerca del mismo, decidí mandarme a la guardia sin pensar mucho, y recibí una excelente atención. Se que es su trabajo, pero necesito decirlo. Muchas gracias. Hoy ya me siento mucho mejor", explicó la rubia.

Luego de unas horas, Ingrid Grudke compartió otro mensaje desde sus historias en Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores y contó cómo se encontraba tras el susto que pasó.

"¡Todo pasa! Ya estoy mejor. Recibí mensajes de muchas personas que están con los mismos síntomas. Esto pasa, es parte del ser humano, gracias por tantos mensajes de amor", concluyó la modelo.

ingrid grudke problema de salud.jpg

Ingrid Grudke admitió que fue abusada a lo largo de su carrera: "Hay nombres que no podés dar"

En las últimas horas, y de manera inesperada, Ingrid Grudke reveló que en los comienzos de su carrera como modelo sufrió más de un abuso. Fue durante una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras, Caras Tv.

Ante la consulta directa del periodista “¿Es verdad que fuiste abusada a los 23 años?”, Grudke confesó: “De grande me di cuenta de que fueron varias las situaciones y momentos que hoy, si lo cuento, es un abuso...”, para luego dar terribles detalles.

“Manoseo y algunas cosas más que no quiero entrar en detalles porque hay personas o nombres que no podés dar, y ahora me doy cuenta de que es un abuso, pero en ese momento era como un ‘bueno, está bien’. A veces, era ‘este me molesta tanto que bueno, está bien, vení, vamos para el fondo y ya está, así me dejás de molestar’”, relató Ingrid.

Asimismo, la modelo misionera recordó el día que tenía cita para un casting y al llegar se dio cuenta que estaba en una oficina con un famoso empresario. “Cuando llegué y no vi a otras personas, pensé ‘¿por qué no hay otras modelos? Llegás a la oficina del señor con nombre, que no lo podés decir porque es su palabra contra la tuya. Actualmente, si lo digo es un escándalo, pero es como que yo no tengo pruebas para decirlo”, deslizó cauta.

En tanto, también confió que en más de una oportunidad debió escaparse para evitar situaciones complicadas. “En un comercial yo era la protagonista con un varón y el director se me tiró encima y me sentí muy incómoda y me escapé. Hasta el modelo se daba cuenta de que eso no estaba bien. Yo creo que todas las mujeres en algún momento sufrieron ese acoso de que ‘hago con vos lo que quiero’”, concluyó.