Ingrid Grudke mostró el método que utiliza para superar el dolor que vivió con Martín Colantonio

“De vuelta a entrenar, a recuperar peso, aumentar masa muscular, comer mucho pero saludable, dormir bien, muchos amor de familia, amigos y ustedes. Gracias por ayudarme tanto. Tanto cariño y respeto. ¡Lista! Que se venga lo que quiera en este 2025", escribió Ingrid.

En el video ella se mostraba entrenando, y dejando su máximo esfuerzo para concentrarse en nada más que su bienestar físico y emocional.

Ingrid Grudke ejercicio

Dentro de la misma publicación, sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo y cariño y quien no dudó en sumarse a esto fue la Locomotora Castro. “El entrenamiento te va dar la fuerza física y mental para salir adelante. ¡Vamos campeona, que sos más fuerte que ayer!”, le escribió.

Segura de su voluntad por salir adelante y agradecida por sus palabras, Ingrid decidió responderle y expresó: “Si, lo sé, y ahí voy”.

Ingrid Grudke locomotora Castro

La impactante confesión de Ingrid Grudke sobre su sobrino Santiago y la infidelidad de su ex: "Fue..."

Ingrid Grudke rompió el silencio en A la tarde (América TV) y dio detalles de la escandalosa separación de Martín Colantonio, luego de que la haya engañado con su sobrina política.

"¿Alguno de los dos te llamó?", le preguntó la conductora Karina Mazzocco. "Sí, Martín, hace unos días. Me llamó porque todavía nos quedan cosas por arreglar. Tenemos que solucionar cosas económicas y también para ver si podemos ir a un profesional", reveló la rubia.

"¿Te pide una segunda oportunidad?", quiso saber la presentadora. "Desde septiembre que nos separamos siempre me pidió eso. Siempre me pidió ir a un profesional juntos para que él pueda explicar lo que a él le pasa y lo que pasó, porque yo no lo entiendo. Lo que no puedo entender es la doble traición y que sea dentro del núcleo familiar", le respondió.

"Mis hermanas, mi mamá no pueden comprender esta situación. Todo lo que yo viví con ese Martín que me enamoró... cuando vi pruebas, vi todo lo que hizo, todo lo que hicieron, no hay vuelta atrás. Confié mucho, creí en todo lo que me dijo. ¿Cómo se hace? Puedo entender que se enamoren, porque también pasa muchas veces, yo necesitaba sinceridad", confesó Grudke.

Y siguió: "Les pregunté y la respuesta siempre fue negativa. Entonces, después descubrir que era cierto, a mí eso es lo que más me duele".

"Que diga lo que quiera. Quisiera saber si se anima a decirlo", expresó sobre las versiones de su ex sobre la infidelidad. "¿Qué dijo Martín cuando le mostraste los chats?", le consultó Mazzocco. "Que es un pelotudeo entre ellos, era su forma de comunicarse", le contó Ingrid.

Más adelante, la modelo sostuvo: "El último año me fui dando cuenta de cosas. Habían cambios de actitud de Martín: empecé a notar mucho sus nervios. También no me gustaba cómo se manejaba con la empresa, yo sentía que se invertían en cosas que no eran necesarias".

Sobre su sobrina política, afirmó: "Ella era familia, la mujer de mi sobrino, le brindé toda mi confianza. Qué voy a pensar mal. Miles de veces estuvimos los cuatro juntos. Cuando ellos entran en crisis en 2023 también lo veía diferente a Martín, yo lo sospeché, eso me impacta mucho".

Luego, contó cómo lo encaró a su ex: "Yo le dije 'yo ya sé todo'. Él me preguntó: '¿Todo qué?'. Fui contundente. Vi una imagen de vos y Andrea en el ascensor de casa en Buenos Aires. 'Yo sé que estás saliendo con Andrea', le dije. Él me lo niega".