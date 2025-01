Ingrid Grudke expuso su dolor tras la escandalosa separación de Martín Colantonio: "Jugaron con mi esencia"

En tanto, la modelo respondió sumamente agradecida en una historia pero también aprovechó para hacer un descargo y contar cómo se encontraba en este momento.

“Vuelvo a agradecer tanto mensajes de amor. Lo valoro mucho y me hace bien leer todo lo que me escriben, me dan fuerza y me siento muy querida. Eso me da mucha paz porque sé que algo en esta vida hice bien”, comenzó escribiendo.

Luego, reconoció: “Se burlaron y jugaron con mi esencia, y eso me duele mucho. Pero todo pasa. No seré la primera ni la última persona a la que le pase algo similar. Cada uno tiene su tiempo de recuperación, y estoy en paz conmigo porque mis actitudes siempre fueron sinceras y transparentes".

“Tendré mis errores como todo humano pero digo mi camino por este mundo que sigue dentro de los valores del amor, respecto, empatía, lealtad, amistad y familia", cerró.

Ingrid Grudke descargo

Se filtraron las primeras fotos de la sobrina de Ingrid Grudke que fue amante de su marido

Hace unas semanas estalló el terrible escándalo que sacude a Ingrid Grudke al enterarse que su pareja Martín Colantonio le había sido infiel con su sobrina política, que también formaba parte del círculo cercano de trabajo y de confianza de la rubia.

Se conocieron luego los explosivos mensajes que intercambiaba el ex de la modelo con Andrea Miranda y que incluso eran en momentos donde se encontraban en familia y a poca distancia.

"¿Y si me levanto y te chapo y ya?", le decía Martín a la sobrina política de Ingrid en una situación que parecería que estaban muy cerca en la casa. "¿Y que se vaya todo a la mierda decís? Un beso, eso", le respondía ella cómplice.

En el noticiero Mediodía Noticias, El Trece, Javier Fabracci presentó las primeras foto de la sobrina política de Ingrid Grudke que desató la escandalosa separación de la modelo.

Se trata de una joven de 26 años de perfil bajo de Misiones. “Es una chica con perfil tranquilo, que no hace mucho ruido. Por lo que me dijo la gente de la zona, con Martín no se la vio, pero sí están enterados por las redes sociales y los medios", indicó la periodista Patricia Gómez en diálogo con el ciclo A la tarde, América Tv.

Las primeras fotos de Andrea, la sobrina de Ingrid Grudke que fue amante de Martín Colantonio.

andrea miranda sobrina ingrid grudke 1.jpg

andrea miranda sobrina ingrid grudke 5.jpg