Insultos y gritos: el inesperado escándalo que protagonizó Gladys Florimonte con una agente de tránsito

En eso, la oficial asegura que va a llamar a un superior y Gladys le responde: “Llamalo maleducada de mier…, llamalo. ¿Quién te crees que sos? Estamos todos locos, que venga el policía”.

“La señorita, o no se, me pide toda la documentación y tengo toda la documentación. Le estoy preguntando algo y no me contesta. No me contestó la maleducada esta. Yo le voy a decir una cosa, yo vivo acá, tengo permiso para estar estacionando”, continua diciendo la actriz ante el jefe.

Luego de ver el material, en un primero momento se especuló con una resistencia de Gladys para no entregar su DNI pero finalmente la actriz se comunicó con Ángel de Brito y le explicó lo sucedido.

“El conflicto que se dio es que ella tenía la licencia de conducir de Córdoba y entonces tiene que tener un documento emitido en Córdoba”, fue la explicación que dio Gladys con respecto a lo que le dijeron las autoridades.

La impactante confesión de Gladys Florimonte cuando le preguntaron si animaba orgías: "La mayoría..."

Gladys Florimonte estuvo invitada al ciclo La noche perfecta, El Trece, y allí hizo una picante revelación sobre un trabajo desconocido que tuvo en el pasado y dejó a todos sorprendidos.

Sebastián Wainraich le preguntó si animaba orgías y allí la humorista dio detalles de lo que fue esa época y en qué consistía su labor en esas íntimas reuniones de mujeres del medio con otros hombres.

“Cuando digo que hizo de todo, hizo de todo... ¿Animaste orgías?”, le consultó el conductor. Y Gladys Florimonte aclaró: "Eso fue hace muchos años, no animé orgías. A mí me invitaron, no puedo decir el nombre de la gente pero iba con las grandes vedettes. Eran la mayoría vedettes”.

“Me decían: ‘Mira que nosotras vamos a ir a tomar algo con gente pero vos quédate ahí en la esquina. Y yo decía quiero participar”, comentó la actriz sobre la función que cumplía en esos encuentros.

Y ahí contó el dinero que lo ofrecieron para ser anfitriona de esos eventos privados: “Había 200 mangos para mí, en esa época era... ¡que se yo! Más o menos... 200 dólares. En ese momento no había mucho laburo y lo que ganábamos no era mucho”, explicó Gladys Florimonte.

“Me dijeron: ‘Mientras nosotras nos vamos cambiando, vos hacete la gallega y hace unos chistes mientras le llevas el café a los tipos’. Y bueno, les servía el café. Después me despidieron, yo esperaba en la esquina a que terminaran”, continuó.

“¿Pero te pagaban lo tuyo?”, le consultó el conductor. Y ella afirmó: “¡Obvio!”.