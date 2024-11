Así fue el funeral de Liam Payne: las fotos con el desgarrador dolor de los ex One Direction

Los ex integrantes de la popular banda que tomaron caminos artísticos distintos en 2016 luego de seis años a puro éxito volvieron a encontrarse en un clima de absoluto dolor por la muerte de Liam Payne.

Luego de nueve años, los ex One Direction volvieron a encontrarse y darle la última despedida a quien fue su compañero de grupo y saludaron a la familia y amigos más cercanos de Payne. Los ex integrantes de la famosa banda se mostraron vestidos con lentes y trajes color negro en un muy triste momento.

Cabe recordar que tras la investigación por la muerte del cantante, la fiscalía imputó a tres personas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y por el suministro y la facilitación de estupefacientes.

Fotos: Pagesix.

Muerte de Liam Payne: filtran un polémico video donde un empleado del hotel le estaría llevando drogas

Pasado ya un mes de la sorpresiva muerte de Liam Payne en Argentina, se viralizó un video que muestra a uno de los empleados del hotel de Palermo en el que estaba hospedado interactuando con él, presumiblemente proveyéndole drogas al músico.

En las imágenes de las cámaras de seguridad publicadas por TMZ, se ve al ex One Direction interactuando con empleados en el área común del Hotel Casa Sur ese 16 de octubre a las 14:05 horas, tres horas antes de la caída de Payne que terminó con su vida.

Fue a través de este video que la Justicia identificó a Ezequiel David Pereyra, empleado del hotel, como una de las dos personas que le habrían suministrado al cantante los estupefacientes que fueron detectados en su sangre, junto con alcohol, en la autopsia realizada al músico.

En el video se ve a tres empleados trabajando en un área común del hotel acomodando unas sillas, cuando uno de ellos se acerca al ascensor para entregar algo a alguien, que segundos después puede verse asomando por allí justamente a Payne.