Detuvieron a Haley Joel Osment, el nene de Sexto Sentido: de qué se lo acusa

El arresto ocurrió el 8 de abril cuando la policía recibió una denuncia de gente que les indicó que había “una persona aparentemente ebria en el área del resort”. Al acercarse, los agentes vieron que se trataba de Osment que, al ser fichado, sonrió para la cámara debido a su estado.

De todas maneras, el Fiscal de Distrito del Condado de Mono debió dejarlo en libertad, sujeto a la ley vigente en ese estado, aunque prometió que estudiará su caso y determinará si presentará cargos formales en su contra si corresponde dados sus antecedentes juveniles.

Esto es porque en 2006, el actor fue arrestado tras chocar su auto contra una columna de ladrillos y sufrir fracturas en una costilla. La policía lo acusó de conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de marihuana, pero él se declaró no culpable y fue sentenciado a tres años de libertad condicional, 60 horas de rehabilitación por consumo de alcohol, seis meses de asistencia a reuniones de Alcohólicos Anónimos y al pago de una multa de 1.500 dólares.

Pese a ser co protagonista de uno de los más grandes éxitos del cine con tan solo 11 años, Osment no ha vuelto a conseguir un papel a esa altura, y tras protagonizar Inteligencia Artificial (2001) no volvió a tener un papel preponderante n Hollywood, limitándose a participar como actor de reparto en algunas series y películas.