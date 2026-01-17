Murió la cantante Marikena Monti a los 82 años

Sin título

Quién era Marikena Monti

Naicda en 1943 en Casilda, Markinea Monti destacó durante más de cinco décadas en el espectáculo argentino e internacional. Su carrera comenzó en 1965 al integrar el Teatro Universitario Franco-Argentino (TUFA).

En 1969 participó del espectáculo Canciones en informalidad en el histórico Instituto Di Tella junto a Jorge Schussheim, Jorge de la Vega y Camaleón Rodríguez, uno de los hitos del café concert porteño de la época.

En teatro, presentó numerosos espectáculos unipersonales, como Secretos a cuatro voces (nominada a los premios ACE) y Retrato en blanco y negro (también nominada y premiada), además de giras por provincias argentinas.

En el cine, participó en largometrajes como La Mary (1974), Comedia rota (1980) y Conviviendo con la muerte (1988). En televisión fue parte de ciclos como Botica de Tango y Sábados circulares.