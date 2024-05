Internaron a Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez: los detalles de su salud

Tamara Báez_historia 3.jpg

“Así de loca y pispireta siempre, te amamos, chukita”, replicó una historia Tamara junto a varias fotos de la niña. "Acá estamos siempre para vos, mi bebé. Todo va a estar bien", decía otra de las historias con imágenes de Jamaica.

Además, en diálogo con Teleshow, la mamá de L-Gante, Claudia Valenzuela, dio detalles de la salud de su nieta: “Estamos esperando resultados de los estudios”.

Y agregó: “Está internada por problemas gastrointestinales, está con fiebre. Hasta ahora la están atendiendo y terminan de definir qué es lo que tiene, ahora está con mucha fiebre. Vamos a esperar hasta mañana”.

Tamara Báez mostró las fotos del auto que se compró y respondió muy picante a las críticas que recibió en las redes, luego de posar feliz con su vehículo de lujo.

La ex pareja de L-Gante mostró las imágenes del Mercedes Benz que adquirió por su labor como influencer y motivó felicitaciones de sus seguidores y también muchas críticas.

"Lo bueno se hace esperar. Mi tercer auto pero este si me lo pude comprar yo súper orgullosa de mí y de lo que puedo llegar a lograr, gracias a Dios que me da fuerzas para todo‍ Gracias a los emprendedores con los que vengo trabajando hace mucho y me ayudan a crecer. Súper feliz con mi nave", expresó Tamara Báez en el posteo de Instagram.

La madre de Jamaica y ex de L-Gante recibió todo tipo de comentarios y algunos usuarios la cuestionaron fuerte, lo que motivó la respuesta de la joven.

“Dale las gracias a tu ex porque todo es gracias a él, aunque les duela... Es así porque la fama vino por él y también la plata, gracias a Elián”, opinó una seguidora.

A lo que Tamara Báez contestó: “La plata de los sandwiches de milanesas vino por mí y de ahí salieron los videos, gracias a mí también fue todo y gracias a Dios”.

En otro mensaje, una mujer marcó: “Ya sabemos que el fuerte de Argentina no es quemarse la cabeza estudiando una carrera universitaria...”.

Al leer esto, la influencer retrucó con tranquilidad: “Está bueno también estudiar, yo terminé el secundario y tengo 24 años. Cuando mi hija arranque el jardín voy a estudiar una carrera y seguir cerrando bocas".

