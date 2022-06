Internaron de urgencia a Estelita Muñoz, la ex mujer de Luis Ventura

“#ElRunRun Internada Estela Maris Muñoz. Nuestra compañera panelista del programa debió ser internada de urgencia por un malestar que presentó en las últimas horas. Vómitos con vértigo. Le realizaron una serie de estudios y siguen con otros más. Le deseamos pronta recuperación”, informó Pecoraro el pasado 27 de mayo.

Si bien hasta el momento no se sabe cuál es el diagnóstico oficial de la panelista pero los conductores del programa de espectáculos, Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, deslizaron que se trataría de vértigo posicional paroxístico benigno. Un trastorno que no es grave pero sí muy molesto.

Embed Estelita continúa internada, presenta mejoría y esta semana podría recibir el alta. Vamos!!! https://t.co/COQop8UCGM — LÍOPECORARO (@liopecoraro) May 31, 2022

El grave accidente de Estelita, la ex mujer de Luis Ventura, que casi le cuesta la vida

Estelita Muñoz narró en El run run del espectáculo (Crónica TV) un hecho dramático. La ex mujer de Luis Ventura reveló que hubo un desperfecto técnico en un artefacto de luz en su habitación y casi termina prendida fuego.

"Hace unos días, yo estaba en mi cuarto, encendí un velador, que está en la pared", comenzó explicando la panelista del ciclo de espectáculos.

Mientras ella dormía, parte de la habitación comenzaba a quemarse. "Se ve que el cuero del respaldo de mi cama, que da justo donde esta ese velador, se calentó y se empezó a quemar", siguió.

"El humo que largaba, me adormeció. Me debo haber quedado dormida", añadió. La ex de Ventura cree que está viva de milagro. "Algo del destino, yo creo que mi madre, que me bendice todos los días, hizo que me despierte en ese momento, con un fuerte dolor de cabeza", detalló.

Finalmente, se levantó de la cama y pudo controlar la situación. "Giro la cabeza y veo que sale hubo del respaldo de mi cama. No había fuego, pero sí chispas. Bajé el respaldo de la cama por las escaleras, lo llevé al patio y le tiré agua", cerró.