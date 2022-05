El grave accidente de Estelita, la ex mujer de Luis Ventura, que casi le cuesta la vida

Embed

Mientras ella dormía, parte de la habitación comenzaba a quemarse. "Se ve que el cuero del respaldo de mi cama, que da justo donde esta ese velador, se calentó y se empezó a quemar", siguió.

"El humo que largaba, me adormeció. Me debo haber quedado dormida", añadió.

La ex de Ventura cree que está viva de milagro. "Algo del destino, yo creo que mi madre, que me bendice todos los días, hizo que me despierte en ese momento, con un fuerte dolor de cabeza", detalló.

Finalmente, se levantó de la cama y pudo controlar la situación. "Giro la cabeza y veo que sale hubo del respaldo de mi cama. No había fuego, pero sí chispas. Bajé el respaldo de la cama por las escaleras, lo llevé al patio y le tiré agua", cerró.

La palabra de Luis Ventura tras el accidente de su ex, Estelita

En A la tarde, su ex, Luis Ventura, contó que su hijo fue quien le relató lo que ocurrió.

"Me enteré hoy, me comentó mi hijo Nahuel, pero no sé muchos detalles", indicó el panelista del ciclo de América TV.

Ventura señaló que lo más peligroso fue que ella podría no haberse despertado y todo habría sido fatal. "Al parecer, el tema fue que se quedó dormida", concluyó.