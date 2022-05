Fuerte respuesta de Luis Ventura a Jorge Rial tras las críticas a los Martín Fierro 2022

Rial también apuntó contra los integrantes de APTRA. "Hay que hacer un psicotécnico para los socios de APTRA. La mitad no lo pasa", añadió.

Por otro lado, el conductor dijo que esa entendida debería darle una distinción a Intrusos por sus más de 20 años al aire. "Creo que Intrusos se merecía un reconocimiento, pero bueno es Ventura el que no quiere darlo. Y está bien. Él es el dueño de APTRA", sostuvo.

Por último, Rial criticó al presidente de APTRA por el Martín Fierro que le dieron a Polémica en el bar. "Él trabajó en Polémica en el bar y votó por ese programa", sentenció.

La contundente respuesta de Luis Ventura a Jorge Rial

Después de escuchar los dichos de Jorge Rial, el periodista Luis Ventura le respondió en A la tarde.

"Me parece que la noticia de ser abuelo lo vuelve más choco", fue lo primero que afirmó el presidente de APTRA.

"Me parece que Jorge está fuera de circuito en un montón de cosas. Por un lado, me extraña que tenga errores de concepto respecto de cómo se determinan los nominados y ganadores. Yo soy simplemente un voto en cien. Yo no determino nada. Yo no soy el dueño de APTRA, Soy el presidente de APTRA", siguió.

Ventura también se refirió a la polémica en torno al Martín Fierro a Polémica en el Bar. "El estatuto no lo permite, pero le puedo mostrar al abuelo Rial que no voté a Polémica en el bar. A Polémica lo consagraron los miembros de APTRA. En el rubro de Polémica, yo no voté", sostuvo.

El periodista expresó su asombro ante el reclamo de Rial sobre una distinción por parte de APTRA para Intrusos. "Me duele que Rial se ha constituido como un defensor de Intrusos cuando, en más de una oportunidad, atentó contra el programa y como varios de los compañeros", argumentó.

Al finalizar, el panelista de A la tarde recordó que el conductor de Argenzuela fue durísimo con Flor de la V y ahora pide que le den un reconocimiento. "Él se cansó de fustigar a Flor de la V cuanda toma Intrusos. ¿Ahora resulta que es un programa fantástico y hay que premiarlo?", concluyó.