Internaron de urgencia a Fran Mariano: "El cuerpo no aguantó"

Luego agregó: “No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó. Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor”.

“No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”, denunció luego Fran Mariano desde su cuenta de Instagram.

Fran Mariano

Noticia en desarrollo...