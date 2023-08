Internaron de urgencia a Jorge Lanata

El periodista se encuentra acompañado por su familia y sus afectos cercanos. Desde el domingo venía con algunas complicaciones: estaba con la baja presión y altos valores de glucemia. Por esa razón, tuvo que ausentarse en su programa de radio, Lanata sin filtro.

Los médicos también están controlando un cuadro gastrointestinal, que también estaría afectando la salud del conductor. Su pareja, la abogada Elba Marcovecchio pidió autorización en DDM para faltar a su rol como panelista y poder estar a su lado.

Jorge Lanata

Ángel de Brito reiteró su dura crítica a Jorge Lanata: "Me parece inmundo contar algo que..."

Hace unas semanas, Jorge Lanata visitó el piso de DDM (América TV) y habló del revuelo que generaron sus dichos sobre la salud de Wanda Nara. El conductor de Periodismo para todos defendió su posición y haber hablado sobre el diagnostico que recibió la mediática.

El periodista también le dedicó unos minutos a Ángel de Brito, que prefirió no hablar de la salud de Wanda sin la autorización de ella: "Es un tipo que yo quiero, iba a decir quería.... pero bueno, quiero. Ángel llevó a una chica a LAM, que está un poco desequilibrada, a denunciar al padre. Hablo de la hija de Jorge Rial. A mí no me pareció bien, me pareció un exceso".

"¿Yo qué hice? Lo invité a la radio y estuvimos una hora en la radio discutiendo si era o no un límite que había que pasar. Ángel frente a lo que dije, me puso: inmundo. Me parece injusto. No fue lo que yo hice con él. Y me dolió lo de Ángel porque yo tenía consideración por él. No me dio la oportunidad que yo sí le di a él", remató.

En LAM (América Tv), Ángel le contestó a Jorge Lanata. "No lo llamé ese día (el viernes) para que salga en el programa porque me parecía que decir el problema de salud que tiene una persona no creo que esté bien", comenzó diciendo el conductor.

"No tengo ningún tipo de problema con Lanata. Yo lo sigo queriendo, aunque él hable en pasado. Es el número uno, respetadísimo, pero yo puedo disentir", continuó.

Ángel aclaró su postura sobre los detalles que trascendieron sobre la salud de Wanda: "No dije: 'Lanata es inmundo'. A mí me parece inmundo contar algo que el protagonista no contó. Bien le preguntó Mariana Fabbiani, '¿cuál era la urgencia?'".

"Es una opinión. Tampoco me va a cambiar lo que pienso de Jorge, ni al revés. Seguramente, vamos a tener una charla en privado y le voy a preguntar: ¿para qué? ¿para qué contar algo antes que todos?", cerró