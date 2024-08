Irascible reacción de Rosina Beltrán cuando le preguntaron por su relación con Lucía Maidana

En este sentido, Rosina siempre se mantuvo con cautela y siguió adelante con su vida y manteniendo una gran relación de amistad con Lucía.

En declaraciones en Se Picó, el espacio de streaming que conduce de Gastón Trezeguet, Rosina se mostró un tanto fastidiosa al ser consultada por su vínculo con Luchi.

Embed

"Gastón, preguntale a Rosina ¿por qué en la casa de GH esperaba tanto a Luchi y ahora finge demencia, no le da bola y la ghostea?", fue la pregunta de un seguidor del programa que leyó el ex GH.

Y ahí Rosina Beltrán contestó firme: "La verdad, no tienen ni idea de la interna, así que no voy a responder. Lo lamento".

"Ah, ¿pero entonces pasó algo? ¿Qué interna?", indagó Gastón Trezeguet. Y la uruguaya aclaró: "No saben nada de mi vínculo con Luchi, no tienen ni idea".

"Claro, además Luchi está con cincuenta mil minas. ¿No la vieron?", acotó Gastón. Y Rosina agregó: "Está bien. Está soltera. Está disfrutando".

"¿Estás celosa vos?", le consultó el conductor. Y ahí la ex GH se sacó y respondió tajante: "¿Cómo voy a estar celosa? ¡Ni en pedo, chicos! No sé por qué me siguen vinculando con Luchi, de verdad. Es mi amiga pero basta. Ya me cansó el tema, ya está".

rosina lucia.jpg

Rosina Beltrán reveló por qué la pasó mal al salir de Gran Hermano: "Nunca lo conté"

Rosina Beltrán, la carismática uruguaya que conquistó a muchos durante su paso por Gran Hermano 2023, finalmente rompió el silencio sobre las dificultades que enfrentó al salir del reality.

En una reciente entrevista con Carlos Monti en el programa Entrometidos por Net TV, la ex GH confesó que vivió momentos muy duros e internas que nunca antes había contado.

“Fue muy fuerte para mí cuando salí y vi todo lo que se había hablado. Hubo momentos que no la pasé bien”, admitió. La ex participante explicó que el fuerte shippeo amoroso que se creó entre ella y Lucía Maidana, sumado a las declaraciones de amor de la salteña mientras ella aún estaba en la casa, la afectaron profundamente y la desestabilizaron.

Rosina mencionó que las situaciones internas y los comentarios externos fueron difíciles de manejar. “Pasaron muchas situaciones internas que prefiero guardármelas, pero lo importante es que pudimos mantener el vínculo de amistad”, agregó.

De todos modos, la uruguaya destacó que la amistad prevaleció por encima de todo y se lleva muy bien con Luchi y Zoe. "Somos muy amigas las tres", señaló.

Rosina también habló sobre cómo ha sido su vida después de Gran Hermano y cómo ha manejado la fama repentina. La modelo mencionó que ha recibido muchas propuestas laborales, pero que está siendo muy selectiva con los proyectos que elige.

“Quiero tomarme mi tiempo y elegir bien. No quiero apresurarme y hacer algo de lo que después me arrepienta”, comentó.