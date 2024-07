Isabel Macedo reveló detalles desconocidos de su escandalosa pelea con Pampita en un boliche

“Soy más buena yo. Te desmayás si te cuento. No soy brava. Bah, sí, si me enojo soy malísima. Pero, en este caso, fui buenísima. Elijo ser buena”, aseguró de entrada, confirmó la tirada de los pelos y reveló cómo cuál fue su reacción inmediata.

“Yo soy súper respetuosa. No soy violenta, ni digo cosas feas de la gente. Yo trabajo desde los seis años. No tengo ni idea qué hizo (Vicuña) en ese momento. De verdad no es algo que ocupe un lugar en mi cabeza. Trato de que los pensamientos inútiles no ocupen lugar. Yo después me fui a mi casa y no pasó nada más. Si la veo hoy -a Pampita- está todo bien, puedo compartir un evento o un mismo lugar”, confió tratando de no entrar en detalles puntuales.

En tanto, Isabel Macedo desmintió que el actor chileno, por entonces su compañero en la novela "Don Juan y su bella dama", hubiese intentado conquistarla.

"No, para nada, nada que ver el cuento. Yo estaba sola, estaba separada. También cuando estás separada, después de tantos años de estar con alguien, viene cualquiera, sea quien sea, y te dice: ‘Sos linda, inteligente, amorosa’. Ya ahí linkean y no quiere decir que sea de esa manera", concluyó firme la actual mujer de Juan Manuel Urtubey.

Contaron detalles reveladores sobre la histórica pelea entre Pampita Ardohain e Isabel Macedo

Tras más de 10 años de la histórica pelea en Punta del Este, allá por 2021 se conocieron detalles en la voz de Connie Ansaldi de la agresión de Pampita a Isabel Macedo.

La actriz denunció a la modelo ante una comisaría de la zona. Y luego se supo que Carolina reaccionó de esa manera violenta como consecuencia de los rumores de infidelidad entre Macedo y Benjamín Vicuña, en ese entonces el marido de la conductora.

Connie, fue testigo privilegiada de la pelea, ya que fue ella la que se abalanzó sobre Carolina para separarla luego de que tomara de los pelos a Isabel. "Benjamín se quedó helado y me decía '¿Qué hago, qué hago?' Fue un desmadre, fue todo tan rápido...", comenzó diciendo Ansaldi invitada a "Los ángeles de la mañana".

Pampita e Isabel Macedo

Y agregó: "Carolina y Benjamín llegaron más tarde; Isabel estaba adentro bailando con sus amigas de siempre... Era el VIP, todos sabíamos quiénes eran y lo que pasaba. Caro se puso a bailar arriba del sillón, a dos metros de Isabel".

"Era vox populi lo que había pasado (entre Vicuña y Macedo). Es mentira que Isabel la provocaba, ella bailaba como todos. La situación era provocadora (...) Esa noche él estaba nervioso pero nadie pensó que iba a pasar lo que terminó pasando. El único culpable es Benjamín, ellas dos estaban en una situación que cada una la resolvió como pudo", enfatizó la periodista.

"Ella la agarró de los pelos y ahí fuimos todos corriendo de atrás. La separaron los de seguridad, yo atajé a Pampita y le dije: 'Acá no'. Y ella me decía: 'Esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos'", precisó Connie, diez años después.

Al respecto, se plantó: "Yo le decía que la culpa era de su marido, porque si vos tenés una amante y la llevás a tu casa donde vive tu mujer... la culpa la tiene el marido". Al tiempo que por último recordó que "la tiró al piso, fue todo en un segundo, muy sorpresivo...".